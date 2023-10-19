Квашеная капуста – идеальная зимняя закуска, которую умеет готовить каждая хозяйка. Ее можно делать с овощами, луком, специями, горячим маринадом и просто в собственном соку.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной квашеной капусты в собственном соку, которая будет хрустящей и сочной.

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Ингредиенты:

Капуста – 2 кг

Морковь – 1 шт.

Соль – 45 г

Сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Капусту мелко порежьте, добавьте тертую морковь, соль и сахар. Хорошо помните руками.

2. Выложите в подходящую посуду и очень хорошо утрамбуйте.

3. Сверху накройте тарелкой и поставьте банку с водой.

Обязательно выпускайте воздух из капусты во время приготовления, так она не будет иметь неприятный запах и вкус!