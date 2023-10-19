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Квашеная капуста в собственном соке: как правильно приготовить, чтобы у нее не было неприятного запаха
Квашеная капуста – идеальная зимняя закуска, которую умеет готовить каждая хозяйка. Ее можно делать с овощами, луком, специями, горячим маринадом и просто в собственном соку.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной квашеной капусты в собственном соку, которая будет хрустящей и сочной.
Ингредиенты:
- Капуста – 2 кг
- Морковь – 1 шт.
- Соль – 45 г
- Сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Капусту мелко порежьте, добавьте тертую морковь, соль и сахар. Хорошо помните руками.
2. Выложите в подходящую посуду и очень хорошо утрамбуйте.
3. Сверху накройте тарелкой и поставьте банку с водой.
Обязательно выпускайте воздух из капусты во время приготовления, так она не будет иметь неприятный запах и вкус!