Квашеная капуста в собственном соке: как правильно приготовить, чтобы у нее не было неприятного запаха

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт капусты

Квашеная капуста – идеальная зимняя закуска, которую умеет готовить каждая хозяйка. Ее можно делать с овощами, луком, специями, горячим маринадом и просто в собственном соку. 

Капуста с морковью и перцем

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной квашеной капусты в собственном соку, которая будет хрустящей и сочной.

Рецепт капусты
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Ингредиенты:

  • Капуста – 2 кг
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – 45 г
  • Сахар – 1 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Капусту мелко порежьте, добавьте тертую морковь, соль и сахар. Хорошо помните руками.

Капуста с морковью

2. Выложите в подходящую посуду и очень хорошо утрамбуйте.

Как правильно готовить капусту

3. Сверху накройте тарелкой и поставьте банку с водой.

Сколько квасить капусту

Обязательно выпускайте воздух из капусты во время приготовления, так она не будет иметь неприятный запах и вкус!

Готовая капуста

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