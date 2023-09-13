Квашенные баклажаны в ведре: рецепт самой вкусной закуски
Квашенные баклажаны с морковью – это вкусная закуска на все случаи жизни. Блюдо имеет нежный, кисло-сладкий вкус с едва заметным чесночным ароматом. Такие баклажаны готовятся несложно, отлично сочетаются с картофелем и мясом.
Фудблогер Владлена Росанкевич (vladlena_rosankevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных баклажанов с морковью.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- сладкий красный перец – 2 шт
- чеснок – 65 г
- соль – 0,5 ст. л.
- лимонный сок – 100 мл
- оливковое масло – 200 мл
Способ приготовления:
1. Баклажаны помыть, отрезать хвостики, положить в кастрюлю и залить водой, подсолить. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 5 минут.
2. Отварные баклажаны достать из воды и выложить на твердую поверхность, сверху накрыть доской и поставить что-то тяжелое. Оставить в таком виде на 30-40 минут.
3. Тем временем подготовить начинку. Для этого натереть морковь на мелкой терке, перец порезать соломкой, лук порезать полукольцами, чеснок измельчить. Все смешать между собой, добавить соль и лимонный сок.
4. На этом этапе разрезать баклажаны пополам, но не до конца. Нафаршировать начинкой и сложить в любую емкость, можно ведро.
5. В сотейник налить растительное масло и подогреть до горячего состояния. Залить им баклажаны, накрыть тару крышкой и оставить в таком виде в холодильнике на сутки. Приятного аппетита!
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