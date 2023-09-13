Квашенные баклажаны в ведре: рецепт самой вкусной закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Квашенные баклажаны в ведре: рецепт самой вкусной закуски

Квашенные баклажаны с морковью – это вкусная закуска на все случаи жизни. Блюдо имеет нежный, кисло-сладкий вкус с едва заметным чесночным ароматом. Такие баклажаны готовятся несложно, отлично сочетаются с картофелем и мясом.

Фудблогер Владлена Росанкевич (vladlena_rosankevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных баклажанов с морковью.

Квашеные баклажаны в ведре

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 кг
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • сладкий красный перец – 2 шт
  • чеснок – 65 г
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  • соль – 0,5 ст. л.
  • лимонный сок – 100 мл
  • оливковое масло – 200 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны помыть, отрезать хвостики, положить в кастрюлю и залить водой, подсолить. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 5 минут.

2. Отварные баклажаны достать из воды и выложить на твердую поверхность, сверху накрыть доской и поставить что-то тяжелое. Оставить в таком виде на 30-40 минут.

Закуска из баклажанов

3. Тем временем подготовить начинку. Для этого натереть морковь на мелкой терке, перец порезать соломкой, лук порезать полукольцами, чеснок измельчить. Все смешать между собой, добавить соль и лимонный сок.

4. На этом этапе разрезать баклажаны пополам, но не до конца. Нафаршировать начинкой и сложить в любую емкость, можно ведро.

Квашеные фаршированные баклажаны с морковью и перцем

5. В сотейник налить растительное масло и подогреть до горячего состояния. Залить им баклажаны, накрыть тару крышкой и оставить в таком виде в холодильнике на сутки. Приятного аппетита!

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