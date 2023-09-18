Квашенные в ведре помидоры за 3 дня: пропорции на 1 л воды
Помидоры можно не только мариновать, но и квасить. В таком виде овощи получаются более сочные, упругие, газированные, имеют оригинальный вкус и аромат. Квасить помидоры можно под капроновую крышку в банке или в ведре.
Фудблогер Татьяна Акопян (recept_dny_y_tanya_akopyan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных помидоров в ведре.
Ингредиенты:
- вода – 1 л
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 2 ст. л.
- горчица сухая в порошке – 1 ст. л.
- чеснок
- укроп
- листья вишни\смородины
Способ приготовления:
1. Для начала нужно промыть всю зелень, помидоры и почистить чеснок.
2. На дно чистого ведра выложить зелень, несколько зубчиков чеснока и слой помидоров. Выложить так, пока не закончатся ингредиенты.
3. Для рассола нужно смешать воду, соль, сахар и горчицу. Полученной жидкостью наполнить ведро.
4. Закрыть ведро крышкой, оставить сначала на три дня при комнатной температуре, затем переставить в погреб. Впрочем, через три дня овощи можно есть. Готово!
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