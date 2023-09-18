Квашенные в ведре помидоры за 3 дня: пропорции на 1 л воды

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Квашенные в ведре помидоры за 3 дня: пропорции на 1 л воды

Помидоры можно не только мариновать, но и квасить. В таком виде овощи получаются более сочные, упругие, газированные, имеют оригинальный вкус и аромат. Квасить помидоры можно под капроновую крышку в банке или в ведре.

Фудблогер Татьяна Акопян (recept_dny_y_tanya_akopyan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных помидоров в ведре.

Квашенные помидоры за 3 дня

Ингредиенты:

  • вода – 1 л
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 2 ст. л.
  • горчица сухая в порошке – 1 ст. л.
  • чеснок
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  • укроп
  • листья вишни\смородины

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть всю зелень, помидоры и почистить чеснок.

Квашеные помидоры с чесноком и горчицей

2. На дно чистого ведра выложить зелень, несколько зубчиков чеснока и слой помидоров. Выложить так, пока не закончатся ингредиенты.

3. Для рассола нужно смешать воду, соль, сахар и горчицу. Полученной жидкостью наполнить ведро.

Квашеные помидоры в ведре и бочке

4. Закрыть ведро крышкой, оставить сначала на три дня при комнатной температуре, затем переставить в погреб. Впрочем, через три дня овощи можно есть. Готово!

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