Помидоры можно не только мариновать, но и квасить. В таком виде овощи получаются более сочные, упругие, газированные, имеют оригинальный вкус и аромат. Квасить помидоры можно под капроновую крышку в банке или в ведре.

Фудблогер Татьяна Акопян (recept_dny_y_tanya_akopyan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных помидоров в ведре.

Ингредиенты:

вода – 1 л

сахар – 1 ст. л.

соль – 2 ст. л.

горчица сухая в порошке – 1 ст. л.

чеснок

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укроп

листья вишни\смородины

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть всю зелень, помидоры и почистить чеснок.

2. На дно чистого ведра выложить зелень, несколько зубчиков чеснока и слой помидоров. Выложить так, пока не закончатся ингредиенты.

3. Для рассола нужно смешать воду, соль, сахар и горчицу. Полученной жидкостью наполнить ведро.

4. Закрыть ведро крышкой, оставить сначала на три дня при комнатной температуре, затем переставить в погреб. Впрочем, через три дня овощи можно есть. Готово!

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