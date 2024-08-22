Помидоры можно использовать не только для приготовления вкусных салатов, закусок и соусов, но еще их можно квасить, мариновать и консервировать.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных квашеных помидоров, которые можно есть через несколько часов.

Ингредиенты:

Томаты – 1250 г

Вода – 500 г

Сахар – 50 г

Соль – 25 г

Чеснок – 15 г

Уксус 9% – 50 г

Петрушка – 50 г

Перец чили – 15 г

Способ приготовления:

1. На томатах сделайте надрезы, переложите в миску, залейте кипятком, оставьте на 1 минуту, и после сразу в холодную воду можно со льдом.

2. Снимите шкурку, переложите в пакет-слайдер.

3. Далее в пакет добавьте нарезанный перец чили, выжмите чеснок, добавьте петрушку.

4. Маринад: в воду добавьте уксус, соль и сахар, перемешайте до полного растворения.

5. Залейте маринад в пакет, закройте его и дайте полежать ночь в холодильнике.

С каждым днем такие томаты будут становиться вкуснее, и могут храниться неделю!

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