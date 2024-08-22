Квашенные помидоры за сутки: самый простой рецепт вкусной закуски
Помидоры можно использовать не только для приготовления вкусных салатов, закусок и соусов, но еще их можно квасить, мариновать и консервировать.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных квашеных помидоров, которые можно есть через несколько часов.
Ингредиенты:
- Томаты – 1250 г
- Вода – 500 г
- Сахар – 50 г
- Соль – 25 г
- Чеснок – 15 г
- Уксус 9% – 50 г
- Петрушка – 50 г
- Перец чили – 15 г
Способ приготовления:
1. На томатах сделайте надрезы, переложите в миску, залейте кипятком, оставьте на 1 минуту, и после сразу в холодную воду можно со льдом.
2. Снимите шкурку, переложите в пакет-слайдер.
3. Далее в пакет добавьте нарезанный перец чили, выжмите чеснок, добавьте петрушку.
4. Маринад: в воду добавьте уксус, соль и сахар, перемешайте до полного растворения.
5. Залейте маринад в пакет, закройте его и дайте полежать ночь в холодильнике.
С каждым днем такие томаты будут становиться вкуснее, и могут храниться неделю!
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