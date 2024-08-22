Квашенные помидоры за сутки: самый простой рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Квашенные помидоры за сутки: самый простой рецепт вкусной закуски

Помидоры можно использовать не только для приготовления вкусных салатов, закусок и соусов, но еще их можно квасить, мариновать и консервировать.

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Как вкусно засолить помидоры

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных квашеных помидоров, которые можно есть через несколько часов.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Томаты – 1250 г
  • Вода – 500 г
  • Сахар – 50 г
  • Соль – 25 г
  • Чеснок – 15 г
  • Уксус 9% – 50 г
  • Петрушка – 50 г
  • Перец чили – 15 г

Способ приготовления: 

1. На томатах сделайте надрезы, переложите в миску, залейте кипятком, оставьте на 1 минуту, и после сразу в холодную воду можно со льдом.

Помидоры для приготовления

2. Снимите шкурку, переложите в пакет-слайдер.

3. Далее в пакет добавьте нарезанный перец чили, выжмите чеснок, добавьте петрушку.

Перец чили для блюда

4. Маринад: в воду добавьте уксус, соль и сахар, перемешайте до полного растворения.

Маринад для помидоров

5. Залейте маринад в пакет, закройте его и дайте полежать ночь в холодильнике.

Приготовление помидоров

С каждым днем такие томаты будут становиться вкуснее, и могут храниться неделю!

Готовые квашеные помидоры

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