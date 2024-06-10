Квашеные огурцы с мукой: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Квашеные огурцы с мукой: делимся оригинальным рецептом

Свежие огурцы можно консервировать, мариновать, а также квасить. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, специи. 

Как вкусно приготовить огурцы на зиму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных огурцов с мукой, которые будут очень хрустящими. 

Рецепт огурцов

Ингредиенты: 

На дно банки:

  • Зонтик укропа
  • Листья хрена
  • Пару зубков чеснока
  • Лавровый лист
  • Листья смородины и вишни по желанию

На 3 литровую банку:

  • 3 ст л соли
  • 3 ст л муки

Способ приготовления: 

1. На дно банок выложите листья смородины и вишни, а также чеснок. Сверху выложите огурцы. 

Огурцы с чесноком и листьями

2. Всыпьте в банки муку, залейте холодной водой, хорошо потрусите, чтобы мука растворилась.

Приготовление огурцов

Оставьте в тепле на 4 дня, а на 4 день спустите в погреб, через 2 месяца готовы.

Готовые огурцы

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