Свежие огурцы можно консервировать, мариновать, а также квасить. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных огурцов с мукой, которые будут очень хрустящими.

Ингредиенты:

На дно банки:

Зонтик укропа

Листья хрена

Пару зубков чеснока

Лавровый лист

Листья смородины и вишни по желанию

На 3 литровую банку:

3 ст л соли

3 ст л муки

Способ приготовления:

1. На дно банок выложите листья смородины и вишни, а также чеснок. Сверху выложите огурцы.

2. Всыпьте в банки муку, залейте холодной водой, хорошо потрусите, чтобы мука растворилась.

Оставьте в тепле на 4 дня, а на 4 день спустите в погреб, через 2 месяца готовы.

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