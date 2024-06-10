Квашеные огурцы с мукой: делимся оригинальным рецептом
Свежие огурцы можно консервировать, мариновать, а также квасить. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных огурцов с мукой, которые будут очень хрустящими.
Ингредиенты:
На дно банки:
- Зонтик укропа
- Листья хрена
- Пару зубков чеснока
- Лавровый лист
- Листья смородины и вишни по желанию
На 3 литровую банку:
- 3 ст л соли
- 3 ст л муки
Способ приготовления:
1. На дно банок выложите листья смородины и вишни, а также чеснок. Сверху выложите огурцы.
2. Всыпьте в банки муку, залейте холодной водой, хорошо потрусите, чтобы мука растворилась.
Оставьте в тепле на 4 дня, а на 4 день спустите в погреб, через 2 месяца готовы.
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