Квашенные помидоры – это вкусная и оригинальная закуска. Таким способом приготовления помидоры получаются более сочные, упругие, имеют неповторимый вкус и аромат.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт квашеных помидоров быстрого приготовления, которые можно есть уже через три дня. Следует отметить, что в процессе приготовления не нужно добавлять уксус в рассол, поэтому помидоры по вкусу получаются как бочковые.

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Ингредиенты:

помидоры – 3 кг

сельдерей черешковый – 1 пучок

чеснок – 1 головка

укроп (или 2 столовые ложки семян укропа) – 1 пучок

острый перец – 1 стручок

соль 1 л воды – 2 ст. л.

сахар на 1 л воды – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. В сельдерее отрезать верхушки с зеленью, а черенки порезать кусками длиной около 10 сантиметров. Укроп нужно выкладывать в банки целым.

2. Помидоры помыть, вытереть и вырезать место, где размещалась плодоножка. Таким образом томаты просолятся быстрее. Выложить их в банку вверх дырочками.

3. В кастрюлю налить 3 л воды, довести до кипения, добавить соль, сахар и стручок перца. В кипяток добавить стебли сельдерея и сразу вынуть их шумовкой.

4. Всю зелень и зубчики чеснока выложить в банку. Залить все рассолом. Впрочем, 1 ст рассола лучше оставить на тот случай, если помидоры впитают в себя воду. Тогда придется на следующий день немного долить. В таком виде накрыть банку тарелкой и оставить на три дня.

5. Через три дня рассол помутнеет, а на поверхности появятся пузырьки. Это значит, что закуска готова. Тогда нужно закрыть банку крышкой и поставить в холодильник.

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