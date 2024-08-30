Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт

Квашенные помидоры значительно полезнее консервированных. Все потому, что готовятся такие овощи без добавления уксуса. А если воспользоваться следующей технологией, вы сможете отведать такую замечательную закуску уже на новогодние праздники.

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Идея приготовления вкусных квашеных помидоров без уксуса опубликована на странице фудблогера Татьяны Акопян (recept dny y tanya akopyan) в Instgaram. Маринад всего из трех ингредиентов.

Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт

Ингредиенты на 1 литр холодной воды:

  • соль – 2 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • горчичный порошок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт

1. На дно большой пластмассовой емкости выложить листья вишни и смородины.

2. Нарезать зубчики чеснока.

Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт

3. Положить парасольку укропа.

4. Помидоры промыть и выложить в пластмассовую емкость.

Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт

5. Такие слои повторить до полного заполнения емкости.

Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт

6. Сверху положить листья хрена.

Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт

7. Смешать все ингредиенты для рассола.

Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт

8. Залить полученной смесью помидоры, плотно закрыть крышкой и поставить в прохладное место.

Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт

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