Квашеные помидоры, которые можно будет есть на Новый год: самый вкусный рецепт
Квашенные помидоры значительно полезнее консервированных. Все потому, что готовятся такие овощи без добавления уксуса. А если воспользоваться следующей технологией, вы сможете отведать такую замечательную закуску уже на новогодние праздники.
Идея приготовления вкусных квашеных помидоров без уксуса опубликована на странице фудблогера Татьяны Акопян (recept dny y tanya akopyan) в Instgaram. Маринад всего из трех ингредиентов.
Ингредиенты на 1 литр холодной воды:
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- горчичный порошок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. На дно большой пластмассовой емкости выложить листья вишни и смородины.
2. Нарезать зубчики чеснока.
3. Положить парасольку укропа.
4. Помидоры промыть и выложить в пластмассовую емкость.
5. Такие слои повторить до полного заполнения емкости.
6. Сверху положить листья хрена.
7. Смешать все ингредиенты для рассола.
8. Залить полученной смесью помидоры, плотно закрыть крышкой и поставить в прохладное место.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: