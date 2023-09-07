Квашеные помидоры, которые можно есть через 2 суток: самый быстрый мамин рецепт
Квашеные помидоры можно готовить в бочках, а также в банках под крышкой. Для того, чтобы они были сочными и не распадались, маринад нужно хорошо прокипятить и залейте горячим маринадом.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных помидоров с чесноком и листьями вишни, смородины и хрена, которые можно есть через 2 часа.
Ингредиенты:
- помидоры – 5 кг
- чеснок (чтобы в каждый помидорчик поместить пластинку). Пластинка – это перерезанный на несколько частей зубчик чеснока.
- листья укропа, вишни, смородины, хрена
Маринад:
- вода – 3 л
- сахар – 1,5 стакана
- уксус – 1,5 стакана
- соль – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помидоры помойте, сделайте надрез и туда поместите по пластинке чеснока.
2. Маринад: налейте в кастрюлю и доведите до кипения, обязательно 2-3 минуты кипятите, выключите и ждите, пока остынет до комнатной температуры.
3. На дно посуды, где будут кваситься помидоры, выложите листья, сверху помидоры и залейте их маринадом с чесноком, чтобы верхние были покрыты жидкостью. Закройте крышкой оставьте 2 суток.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: