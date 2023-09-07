Квашеные помидоры можно готовить в бочках, а также в банках под крышкой. Для того, чтобы они были сочными и не распадались, маринад нужно хорошо прокипятить и залейте горячим маринадом.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных помидоров с чесноком и листьями вишни, смородины и хрена, которые можно есть через 2 часа.

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Ингредиенты:

помидоры – 5 кг

чеснок (чтобы в каждый помидорчик поместить пластинку). Пластинка – это перерезанный на несколько частей зубчик чеснока.

листья укропа, вишни, смородины, хрена

Маринад:

вода – 3 л

сахар – 1,5 стакана

уксус – 1,5 стакана

соль – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры помойте, сделайте надрез и туда поместите по пластинке чеснока.

2. Маринад: налейте в кастрюлю и доведите до кипения, обязательно 2-3 минуты кипятите, выключите и ждите, пока остынет до комнатной температуры.

3. На дно посуды, где будут кваситься помидоры, выложите листья, сверху помидоры и залейте их маринадом с чесноком, чтобы верхние были покрыты жидкостью. Закройте крышкой оставьте 2 суток.

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