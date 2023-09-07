Квашеные помидоры, которые можно есть через 2 суток: самый быстрый мамин рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Квашеные помидоры, которые можно есть через 2 суток: самый быстрый мамин рецепт

Квашеные помидоры можно готовить в бочках, а также в банках под крышкой. Для того, чтобы они были сочными и не распадались, маринад нужно хорошо прокипятить и залейте горячим маринадом. 

Домашние квашеные помидоры

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных помидоров с чесноком и листьями вишни, смородины и хрена, которые можно есть через 2 часа. 

Рецепт помидоров
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Ингредиенты:

  • помидоры – 5 кг
  • чеснок (чтобы в каждый помидорчик поместить пластинку). Пластинка – это перерезанный на несколько частей зубчик чеснока.
  • листья укропа, вишни, смородины, хрена

Маринад:

  • вода – 3 л
  • сахар – 1,5 стакана
  • уксус – 1,5 стакана
  • соль – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры помойте, сделайте надрез и туда поместите по пластинке чеснока.

Как приготовить вкусные квашеные помидоры

2. Маринад: налейте в кастрюлю и доведите до кипения, обязательно 2-3 минуты кипятите, выключите и ждите, пока остынет до комнатной температуры.

Маринад для помидоров

3. На дно посуды, где будут кваситься помидоры, выложите листья, сверху помидоры и залейте их маринадом с чесноком, чтобы верхние были покрыты жидкостью. Закройте крышкой оставьте  2 суток. 

Готовые помидоры

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