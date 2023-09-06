Квашеные помидоры в собственном соку на зиму: готовятся под капроновой крышкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт помидоров

Квашеные помидоры можно готовить с уксусом, сахаром и солью, а также специями и зеленью. А еще очень вкусно будет, если заменить маринад томатным соком. 

Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных помидоров в собственном соку на зиму, которые очень просто готовятся. 

Рецепт помидоров

Ингредиенты:

  • помидоры 1 кг
  • соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры помойте и пропустите через мясорубку или перебейте в блендере. В полученную смесь добавьте ложку соли, перемешайте. 

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Томатный сок

2. Выложите в стерильную банку целые помидоры и залейте томатным соком. 

Приготовление помидоров в соку

3. Накройте капроновой крышкой и оставьте в темном, холодном месте. 

Готовые помидоры

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить квашеные помидоры под капроновой крышкой без уксуса. 

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