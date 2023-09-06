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Квашеные помидоры в собственном соку на зиму: готовятся под капроновой крышкой
Квашеные помидоры можно готовить с уксусом, сахаром и солью, а также специями и зеленью. А еще очень вкусно будет, если заменить маринад томатным соком.
Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных помидоров в собственном соку на зиму, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- помидоры 1 кг
- соль – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помидоры помойте и пропустите через мясорубку или перебейте в блендере. В полученную смесь добавьте ложку соли, перемешайте.
2. Выложите в стерильную банку целые помидоры и залейте томатным соком.
3. Накройте капроновой крышкой и оставьте в темном, холодном месте.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить квашеные помидоры под капроновой крышкой без уксуса.