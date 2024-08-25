Квашеные яблоки с медом и барбарисом на зиму: как замочить

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
66
Квашеные яблоки с медом и барбарисом на зиму: как замочить

В Украине довольно часто хозяйки летом готовят квашеные яблоки для того, чтобы зимой на стол подать вкусную закуску. Они не только вкусны, но и содержат просто множество витаминов.

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Как приготовить квашеные яблоки, чтобы были твердые и вкусные, в Instagram рассказала фудблогер Виктория Петренко. Во время их приготовления она использовала мед и барбарис, что сделать блюдо еще вкуснее.

Квашеные яблоки с медом и барбарисом на зиму: как замочить

Ингредиенты

  • Соль – 2 ч.л.
  • Мед – 4 ч.л.
  • Холодная вода – 2 л
  • Яблоки поздних сортов
  • Барбарис – 1 ч.л.
  • Горчичный порошок – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В миску кладем соль, мед, заливаем холодной водой и перемешиваем до полного растворения.

Квашеные яблоки с медом и барбарисом на зиму: как замочить

2. В банки накладываем яблоки поздних сортов, добавляем барбарис, или листья вишни или смородины, горчичный порошок и заливаем рассолом вверх.

Квашеные яблоки с медом и барбарисом на зиму: как замочить

3. Накрываем крышкой и ставим в теплое место на 3-4 дня.

Квашеные яблоки с медом и барбарисом на зиму: как замочить

4. Если нужно приливаем рассол. Затем переносим в холод на 1–1,5 месяца.

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