В Украине довольно часто хозяйки летом готовят квашеные яблоки для того, чтобы зимой на стол подать вкусную закуску. Они не только вкусны, но и содержат просто множество витаминов.

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Как приготовить квашеные яблоки, чтобы были твердые и вкусные, в Instagram рассказала фудблогер Виктория Петренко. Во время их приготовления она использовала мед и барбарис, что сделать блюдо еще вкуснее.

Ингредиенты

Соль – 2 ч.л.

Мед – 4 ч.л.

Холодная вода – 2 л

Яблоки поздних сортов

Барбарис – 1 ч.л.

Горчичный порошок – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В миску кладем соль, мед, заливаем холодной водой и перемешиваем до полного растворения.

2. В банки накладываем яблоки поздних сортов, добавляем барбарис, или листья вишни или смородины, горчичный порошок и заливаем рассолом вверх.

3. Накрываем крышкой и ставим в теплое место на 3-4 дня.

4. Если нужно приливаем рассол. Затем переносим в холод на 1–1,5 месяца.

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