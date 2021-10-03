Кухонные лайфхаки, без которых не обходятся японцы: ТОП-3

Неважно кто сколько времени проводит на кухне, ведь конечный результат у всех один - приготовить вкусные блюда и порадовать ими своих родных. Как всем известно, японцы всегда были на шаг впереди нас. И как оказалось, они имеют множество своих кухонных хитростей, которыми могут воспользоваться и хозяки по всему миру.

Самыми популярные кухонными лайфхаки японцев сообщает издание Kikkoman, предлагаем вам с ними ознакомиться.

Особая схема промывки риса

Обычно, хозяйки не обращают особого внимания на промывку риса. Два-три раза промыли и хватит. Но японцы, если бы увидели такое, очень удивились бы. Дело в том, что у них существует своя уникальная техника, которая позволяет качественно промыть рисовую крупу. Весь ее смысл заключается в том, чтобы удалить липкую пленку, которая остается на зернах после обработки. Японцы считают, что она значительно портит вкус блюда. Поэтому, схема промывки риса следующая. Нужно залить водой рис, перемешать рукой и слить жидкость. Повторить действия 3 раза. После этого согнуть пальцы руки таким образом, как будто бы вы держите маленький мячик, опустить в таком положении руку в миску и энергично перемешать рис. Делать это нужно до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Видео дня

Правило 5 цветов никто не отменял

В Японии считают, что для того, чтобы насытить организм полезными элементами совсем не обязательно тщательно изучать состав продуктов. Стоит только есть блюда, которые состоят из ингредиентов 5 цветов: белого, черного, красного, желтого и зеленого.

Почему бы не засушить овощи на зиму?

А теперь признавайтесь, кто сколько овощей законсервировал? Если не имеете места в холодильнике или погребе, но овощей лежит еще достаточно большое количество - попробуйте их засушить. Считается, что благодаря этому в них сохраняется гораздо больше питательных элементов и витаминов. А уже потом в засушенном виде овощи можно пожарить, потушить или запечь на гриле.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: