Посудомоечная машина – универсальный девайс, о котором мечтают многие хозяйки. Она значительно облегчает работу на кухне и благодаря ней не нужно часами стоять у раковины, моя посуду. В то же время не все материалы подходят.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какую посуду категорически запрещено мыть в посудомоечной машине.

Изделия из дерева

Деревянные доски, ложки и ножи с деревянной ручкой – это посуда, которую не советуют мыть в посудомойке. Дело в том, что горячая вода провоцирует деформирование материала, а при сушке в девайсе приборы могут треснуть.

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Изделия из стекла и хрусталя

Бокалы и фужеры сделаны из очень тонкого стеклянного материала. К тому же часто такая посуда имеет уникальную роспись и позолоту. Поэтому в посудомойке она может треснуть и даже разбиться.

Изделия из чугуна

Посуда из чугуна, как правило, изготовлена из специального материала, выдерживающего тепло. Поэтому обращаться с таким нужно крайне осторожно. Дело в том, что моющие средства для посудомойки могут привести к появлению ржавчины на чугунном материале.

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