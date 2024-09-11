5 вирусных лайфхаков с едой из TikTok, которые никогда не стоит повторять

Сейчас в TikTok можно найти любую информацию, но наиболее популярной рубрикой этой соцсети есть разнообразные лайфхаки с едой. Некоторые из них действительно полезны и значительно облегчают процесс приготовления основных блюд.

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Но есть и такие короткие видео, после просмотра которых хочется отложить телефон подальше. Речь идет о вирусных лайфхаках, которые не несут никакой пользы, а наоборот, стимулируют людей к совершению ошибок во время приготовления пищи, в результате чего они оказываются на свалке. Видання Food and wine показало 5 популярнейших вирусных лайфхаков с едой, которые никогда не стоит повторять.

Яйца песто

Яйца действительно хорошо сочетаются с песто соусом. Однако этот вирусный метод требует, чтобы вы добавляли песто в сковороду, а затем жарили в ней яйца. Проблема состоит в том, что песто изготавливается из нежных трав, которые во время варки быстро становятся коричневыми и теряют вкус.

Паста с приложениями в духовке

В последнее время в TikTok можно встретить лайфхак, в котором хозяйка кладет в емкость для запекания сырые макароны, заливает их соусом или бульоном и отправляет в духовку. Не следует повторять его, ведь в результаты вы получите просто много испорченной пищи, состоящей в неравномерно приготовленных макаронах.

Сырное мороженое

В сети показано, что взяв упаковку зернистого сыра и положив ее в морозильную камеру, можно получить вкуснейшее сырное мороженое. Но на самом деле это не так, ведь мороженое не должно быть замерзшим в камень и готовится только при присутствии процесса взбивания.

Миниатюрная яичница

Этот лайфхак подразумевает замораживание сырого яйца, очищение его от скорлупы, а затем нарезание крест-накрест на ледяные кружочки, которые выглядят как миниатюрные яичные. Затем рекомендуют положить замороженные куски на сковороду и равномерно прожарить. Таким образом, говорят авторы ролика, вы получите много маленьких яичек.

Специалисты рекомендуют не замораживать яйца в скорлупе, потому что это повышает вероятность развития сальмонеллы. Кроме того, замороженное и очищенное яйцо нарезать будет очень тяжело и травматично.

Запеченная паста с фетой

Есть две основные проблемы, связанные с выпеканием большого блока феты, а затем закручиванием пасты непосредственно у него. Во-первых, фета – это сыр, который хранится в рассоле, растворе соли и воды. Итак, когда этот сыр является единственным ингредиентом в вашем соусе для пасты, вкус лапши будет очень соленым и острым.

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