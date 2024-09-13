Бананы быстро почернеют и станут безвкусными: где нельзя хранить фрукт

Екатерина Ягович
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Бананы быстро почернеют и станут безвкусными: где нельзя хранить фрукт

Вкусные сладкие бананы – это идеальный самостоятельный десерт, отличный вариант начинки для выпечки или основа для коктейля. Но такие плоды довольно быстро могут почернеть и потерять свои удачные вкусовые свойства. Чтобы предотвратить это – нужно выбрать правильное место для хранения.

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Редакция FoodOboz расскажет, где нельзя хранить бананы. На качество плодов влияет большое количество факторов.

Бананы быстро почернеют и станут безвкусными: где нельзя хранить фрукт

Какие бананы покупать не стоит

Если вы хотите, чтобы бананы долго хранились – покупайте плоды еще зелеными. Спелые фрукты нужно будет есть сразу, и они не смогут полежать подольше.

Не кладите бананы в одну вазу со всеми фруктами

Бананы быстро почернеют и станут безвкусными: где нельзя хранить фрукт

Рядом с другими фруктами бананы начинают очень быстро желтеть и, в результате, почернеют. Все потому, что, например, груши и яблок выделяют этилен, способствующий быстрому созреванию.

Следите за температурой

Бананы быстро почернеют и станут безвкусными: где нельзя хранить фрукт

Бананы нельзя хранить при температуре ниже 12 градусов, иначе кожица просто почернеет.

Не храните бананы в пакете

Чтобы бананы не чернели и были вкусными, нужно обязательно обеспечить поток воздуха. Поэтому пакет или контейнер – это точно не самое лучшее место для хранения таких плодов.

Бананы быстро почернеют и станут безвкусными: где нельзя хранить фрукт

Не кладите недозрелые бананы в холодильник

Поскольку бананы являются тропическими фруктами – среда холодильника для них не подходит. Это касается именно недозрелых плодов. Если спелые бананы – можете класть их в холодильник.

Бананы быстро почернеют и станут безвкусными: где нельзя хранить фрукт

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