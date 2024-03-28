Бананы склонны очень быстро портиться. Вы и глазом не моргнете, как только приобретенные свежие плоды всего за несколько часов потеряют привлекательный цвет и станут мягкими. Но если вы не планируете есть все фрукты сразу – проблему с порчей можно решить.

Универсальным лайфхаком по хранению бананов поделилось американское издание Mirror. Плоды в таком виде могут храниться до шести месяцев.

Этот прием может помочь сохранить ваши бананы свежими в течение шести месяцев, сэкономив ваши деньги и несколько походов в магазины.

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Помните, что зеленый банан еще не совсем спелый, желтый – идеально спелый, а коричневый банан – перезрелый. Поэтому сначала нужно выбрать действительно свежий фрукт, чтобы потом его можно было долго хранить.

Если отделить бананы от связки, в которой вы их купили, вы сможете сохранить их свежими в течение недели, если закроете сломанную плодоножку пищевой пленкой, убедившись, что внутрь не попадает воздух, а затем поместите плоды в холодильник.

Чтобы сохранить бананы свежими в течение шести месяцев – вам нужно разрезать шкурку и полностью очистить ее, нарезать банан на кусочки. Затем положите фрукты в пакет для хранения пищевых продуктов и отправьте их в морозильную камеру, где они будут свежими в течение шести месяцев. Такие бананы можно использовать для приготовления абсолютно любых десертов.

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