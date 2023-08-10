Очень часто банки с консервацией взрываются из-за несоблюдение пропорций и когда хозяйки плохо готовят тару для будущей консервации.

Редакция FoodOboz делится самой распространенной причиной, из-за которой банки с консервацией взрывают.

Не соблюдения всех правил стерилизации

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Банки нужно очень хорошо вымыть содой и водой, после лучше всего простерилизовать в духовке. Но, очень важно знать, что если тара не успела полностью высохнуть, ставить ее нужно вверх горлом, а если полностью просохла тогда вниз горлом, такие банки точно не будут взрываться.

Еще важно знать, что чем меньше емкость, тем меньше времени нужно для ее стерилизации и наоборот.

Хозяйки знают, что очень важно первые пять минут поддерживать небольшой огонь на плите, чтобы емкость, наполненная овощами или ягодами успела полностью прогреться. Вы очень просто сможете понять, что процесс стерилизация завершился успешно, когда содержимое банки изменит цвет.

Почему важно укутать банки в теплую ткань

Банки после стерилизации нужно обязательно перевернуть и укутывать. Так как в теплых банках процесс стерилизации продолжается дальше и, очень важно знать, что чем дольше банки будут остывать, тем продолжительнее будет этот процесс!

Также на OBOZREVATEL сообщалось, что нельзя добавлять в банки с огурцами, чтобы они были хрустящими и вкусными.