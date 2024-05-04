Без химии: как покрасить яйца на Пасху синей капустой
Не торопитесь покупать магазинные красители для того, чтобы покрасить яйца. Значительно лучше идеей будет воспользоваться натуральными компонентами. От них и цвет будет лучше, и ни одна химия не повлияет на вкус яиц.
О том, как покрасить яйца капустой, рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Интенсивность цвета можно регулировать.
Ингредиенты:
- яйца – 5-6 шт.
- капуста синяя – 1 шт.
- уксус – 2 ст.л.
- соль – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать капусту и одной половиной застелить дно кастрюли, в которой будут вариться яйца;
2. Выложить в кастрюлю яйца, немного утрамбовать их.
3. Сверху накрыть другой частью капусты, добавить уксус, соль, залить водой и варить 10 минут после кипения.
4. Затем оставить яйца в кастрюле на 6 часов, чтобы они хорошо закрасились.
5. Достать. Яйца будут насыщенного синего цвета.
6. Промыть под водой.
7. Оставить до полного высыхания.