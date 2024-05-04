Без химии: как покрасить яйца на Пасху синей капустой

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Без химии: как покрасить яйца на Пасху синей капустой

Не торопитесь покупать магазинные красители для того, чтобы покрасить яйца. Значительно лучше идеей будет воспользоваться натуральными компонентами. От них и цвет будет лучше, и ни одна химия не повлияет на вкус яиц.

О том, как покрасить яйца капустой, рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Интенсивность цвета можно регулировать.

Без химии: как покрасить яйца на Пасху синей капустой

Ингредиенты:

  • яйца – 5-6 шт.
  • капуста синяя – 1 шт.
  • уксус – 2 ст.л.
  • соль – 2 ст.л.
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Способ приготовления:

Без химии: как покрасить яйца на Пасху синей капустой

1. Мелко нарезать капусту и одной половиной застелить дно кастрюли, в которой будут вариться яйца;

2. Выложить в кастрюлю яйца, немного утрамбовать их.

Без химии: как покрасить яйца на Пасху синей капустой

3. Сверху накрыть другой частью капусты, добавить уксус, соль, залить водой и варить 10 минут после кипения.

Без химии: как покрасить яйца на Пасху синей капустой

4. Затем оставить яйца в кастрюле на 6 часов, чтобы они хорошо закрасились.

Без химии: как покрасить яйца на Пасху синей капустой

5. Достать. Яйца будут насыщенного синего цвета.

Без химии: как покрасить яйца на Пасху синей капустой

6. Промыть под водой.

Без химии: как покрасить яйца на Пасху синей капустой

7. Оставить до полного высыхания.

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