Не торопитесь покупать магазинные красители для того, чтобы покрасить яйца. Значительно лучше идеей будет воспользоваться натуральными компонентами. От них и цвет будет лучше, и ни одна химия не повлияет на вкус яиц.

О том, как покрасить яйца капустой, рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Интенсивность цвета можно регулировать.

Ингредиенты:

яйца – 5-6 шт.

капуста синяя – 1 шт.

уксус – 2 ст.л.

соль – 2 ст.л.

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Способ приготовления:

1. Мелко нарезать капусту и одной половиной застелить дно кастрюли, в которой будут вариться яйца;

2. Выложить в кастрюлю яйца, немного утрамбовать их.

3. Сверху накрыть другой частью капусты, добавить уксус, соль, залить водой и варить 10 минут после кипения.

4. Затем оставить яйца в кастрюле на 6 часов, чтобы они хорошо закрасились.

5. Достать. Яйца будут насыщенного синего цвета.

6. Промыть под водой.

7. Оставить до полного высыхания.