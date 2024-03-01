Домашние сырники очень часто распадаются, горят и прилипают к сковороде. Чтобы этого не происходило, нужно чтобы творог был сухим, а также не добавлять много сахара.

Редакция FoodOboz делится рецептом сырников, которые не будут распадаться, и секретами приготовления.

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Ингредиенты:

творог – 500 г

кокосовая стружка – 1 упаковка

сахар – 1 ст. л.

ванильный сахар – 10 г

желток – 2 шт.

мука для присыпки сырников

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с сахаром, ванильным сахаром, желтками, кокосовой стружкой, перемешайте.

2. Руки смочите водой, сформируйте сырники и обваляйте в муке.

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

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