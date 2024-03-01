Без муки: что добавить в основу для сырников, чтобы они держали форму

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Без муки: что добавить в основу для сырников, чтобы они держали форму

Домашние сырники очень часто распадаются, горят и прилипают к сковороде. Чтобы этого не происходило, нужно чтобы творог был сухим, а также не добавлять много сахара. 

Идеальные золотистые сырники

Редакция FoodOboz делится рецептом сырников, которые не будут распадаться, и секретами приготовления. 

Сырники с кокосовой стружкой
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Ингредиенты: 

  • творог – 500 г
  • кокосовая стружка – 1 упаковка
  • сахар – 1 ст. л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • желток – 2 шт. 
  • мука для присыпки сырников 

Способ приготовления: 

1. Творог смешайте с сахаром, ванильным сахаром, желтками, кокосовой стружкой, перемешайте.

Основа для сырников

2. Руки смочите водой, сформируйте сырники и обваляйте в муке.

Приготовление сырников

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости. 

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