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Без муки: что добавить в основу для сырников, чтобы они держали форму
Домашние сырники очень часто распадаются, горят и прилипают к сковороде. Чтобы этого не происходило, нужно чтобы творог был сухим, а также не добавлять много сахара.
Редакция FoodOboz делится рецептом сырников, которые не будут распадаться, и секретами приготовления.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- кокосовая стружка – 1 упаковка
- сахар – 1 ст. л.
- ванильный сахар – 10 г
- желток – 2 шт.
- мука для присыпки сырников
Способ приготовления:
1. Творог смешайте с сахаром, ванильным сахаром, желтками, кокосовой стружкой, перемешайте.
2. Руки смочите водой, сформируйте сырники и обваляйте в муке.
3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
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