Казалось бы, такие первые блюда, как суп и борщ, сложно испортить и их умеет готовить каждая хозяйка. Однако иногда проблема может скрываться в обычных специях и некоторые из них только портят вкус готовых блюд.

Редакция FoodOboz собрала вам информацию и расскажет, какую специю категорически нельзя добавлять в первые блюда.

Следовательно, по словам опытных кулинаров, "опасной" из всех пряностей являются лавровые листья, которые могут испортить вкус блюд из-за своего специфического аромата.

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В то же время, никто не говорит, что нельзя готовить суп или борщ без лавровых листьев. Однако с ним нужно быть осторожным. Прежде всего, следует использовать специю в виде листьев, а не порошка. Так вы точно не переборщите с желаемым вкусом.

Также очень важно достать лаврушку через 10-15 минут после того, как вы ее добавили в блюдо. В противном случае – специя начнет отдавать характерную горечь.

Однако, что касается куриного бульона, то в процессе приготовления лучше обойтись без специи. Она способна приглушить естественный вкус и аромат нежного мяса курицы.

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