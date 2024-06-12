Авокадо вкусно использовать для приготовлениясалатов и бутербродов. Продукт прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Но плод может очень быстро испортиться, если его неправильно хранить.

Редакция FoodOboz расскажет, как лучше хранить авокадо, чтобы оно надолго оставалось свежим. Вид плода также будет великолепным.

Не торопитесь класть авокадо в холодильник

Если вы приобрели авокадо, которое еще не полностью созрело – не спешите класть его в холодильник. Плод значительно быстрее созревает, если хранить его при комнатной температуре. Под влиянием холода авокадо может оставаться твердым.

Где нельзя хранить спелое авокадо

Авокадо, которое уже созрело, наоборот лучше положить в холодильник, чтобы оно дольше осталось свежим и не испортилось. В такой среде свежесть плода можно продлить на три дня. При комнатной температуре оно испортится.

С чем рядом нельзя хранить авокадо

Авокадо употребляют именно в сыром виде, жарить или отваривать его не нужно. Поэтому плод нельзя класть в холодильнике рядом с сырым мясом, речной рыбой и другими продуктами. которые обладают резким запахом и могут спровоцировать распространение бактерий. Авокадо может быстро испортиться и почернеть.

Не вынимайте косточку

Разрезанное авокадо лучше хранить с косточкой. Также можно сверху сбрызнуть лимонным сочным. Все это будет способствовать сохранению свежести.

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