Бюджетное средство, которое отмоет любую поверхность от жира: кухня будет блестеть

Татьяна Козюк
Лайфхаки
1 минута
2,7 т.
Бюджетное средство, которое отмоет любую поверхность от жира: кухня будет блестеть

Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с проблемой как грязные с нагаром кастрюли или сковородки, стенки и дверцы духовки, плита и решетки. Обычное моющее средство не всегда справляется с этим, но решить такую сложность вполне возможно даже без вредной химии.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как приготовить домашнее бюджетное моющее средство, которое способное отмыть любую поверхность от жира. Для приготовления понадобится всего три простых ингредиента.

Как отмыть духовку от жира без химии

Ингредиенты:

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  • хозяйственное мыло – 100 г
  • горячая вода – 100 мл
  • сода – 5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала натереть хозяйственное мыло на мелкой терке.

Ингредиенты для моющего средства

2. Далее следует переложить натереть мыло в банку и залить горячей водой. Взбить миксером до появления светлой белой массы.

Как отмыть кухонные поверхности от жира

3. К полученной массе добавить соду и взбивать еще несколько минут. Масса получается пастообразной и имеет кремовую текстуру. И что важно – не явялется агрессивным средством.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро очистить кастрюли и сковородки от жира и нагара.

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