Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с проблемой как грязные с нагаром кастрюли или сковородки, стенки и дверцы духовки, плита и решетки. Обычное моющее средство не всегда справляется с этим, но решить такую сложность вполне возможно даже без вредной химии.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как приготовить домашнее бюджетное моющее средство, которое способное отмыть любую поверхность от жира. Для приготовления понадобится всего три простых ингредиента.

Ингредиенты:

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хозяйственное мыло – 100 г

горячая вода – 100 мл

сода – 5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала натереть хозяйственное мыло на мелкой терке.

2. Далее следует переложить натереть мыло в банку и залить горячей водой. Взбить миксером до появления светлой белой массы.

3. К полученной массе добавить соду и взбивать еще несколько минут. Масса получается пастообразной и имеет кремовую текстуру. И что важно – не явялется агрессивным средством.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро очистить кастрюли и сковородки от жира и нагара.