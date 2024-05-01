Зеленый борщ – это настоящий хит весны. В это время на грядках сходит молодой щавель, он очень сочный и имеет приятную кислинку, поэтому отлично подходит для блюда. Но всего несколько ошибок могут испортить борщ.

Редакция FoodOboz расскажет об ошибках, часто допускаемых при приготовлении зеленого борща. Блюдо получится невкусным.

Не кипятите слишком бульон

Чтобы борщ получился наваристым и нежирным – обязательно варите бульон на медленном огне. Не стоит торопиться – процесс может занять у вас до 1,5 часов. Перед приготовлением мясо обязательно нужно промыть.

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Добавляйте специи только в конце

Если вы добавите специи в начале приготовления – бульон не будет наваристым.

Не кладите щавель, если другие ингредиенты еще не сварились

Щавель – это продукт, содержащий много кислоты. Если добавить поначалу эту зелень, то все последующие составляющие останутся сырыми и точно не сварятся, так как кислота будет этому препятствовать. Бульон без щавеля должен вариться минимум 20-30 минут.

Не переваривайте щавель

Когда вы добавили зелень в борщ – ему следует прокипеть всего 3 минуты. Он отдаст достаточно кислоты и будет иметь приятный цвет. Если варить подольше – это только испортит вкус блюда.

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