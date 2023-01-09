Каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой, как грязная духовка, которую невозможно отмыть от жира и гари. Для того, чтобы отмыть ее, нужно всего несколько простых домашних продуктов, например, сода, уксус.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, чем быстро и эффективно отмыть до блеска духовку.

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1. Мыльный раствор

Перед тем как вымыть стенки духовки, обрызгайте их водой, оставьте на час, затем вымойте духовку чистой тряпкой смоченной в мыльном растворе. В конце насухо протрите бумажным полотенцем.

2. Сода и уксус

Эти два ингредиента очень эффективно борются с жиром и нагаром, который въелся. Чтобы от них избавиться, вам нужно просто смочись стенки духовки водой, оставить на час, сверху хорошо обработать стенки духовки тряпкой, смоченной в уксусе, а после посыпать содой, сбрызнуть водой и оставить на 1-2 часа.

3. Перекись и сода

Вам понадобится перекись водорода 3% и сода. Смешайте перекись с 1/4 стакана соды, перемешайте все до однородной смеси и с помощью губки нанесите средство на стенки духовки. Оставьте так на несколько часов. После просто протрите влажной тряпкой.

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