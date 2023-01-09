Чем отмыть духовку от жира и гари: самые действенные и безопасные домашние средства

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
66
Как быстро отмыть духовку

Каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой, как грязная духовка, которую невозможно отмыть от жира и гари. Для того, чтобы отмыть ее, нужно всего несколько простых домашних продуктов, например, сода, уксус.

Чем лучше всего мыть духовку

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, чем быстро и эффективно отмыть до блеска духовку.

Как правильно мыть духовку
Видео дня

1. Мыльный раствор

Чем быстро отмыть духовку мыльным раствором

Перед тем как вымыть стенки духовки, обрызгайте их водой, оставьте на час, затем вымойте духовку чистой тряпкой смоченной в мыльном растворе. В конце насухо протрите бумажным полотенцем.

2. Сода и уксус 

Как отмыть духовку содой и уксусом

Эти два ингредиента очень эффективно борются с жиром и нагаром, который въелся. Чтобы от них избавиться, вам нужно просто смочись стенки духовки водой, оставить на час, сверху хорошо обработать стенки духовки тряпкой, смоченной в уксусе, а после посыпать содой, сбрызнуть водой и оставить на 1-2 часа.

3. Перекись и сода

Как перекисью отмыть духовку

Вам понадобится перекись водорода 3% и сода. Смешайте перекись с 1/4 стакана соды, перемешайте все до однородной смеси и с помощью губки нанесите средство на стенки духовки. Оставьте так на несколько часов. После просто протрите влажной тряпкой.

Чистая духовка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какая посуда для приготовления еды является опасной и почему. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты