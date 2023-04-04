Кухонная вытяжка является незаменимым предметом на каждой кухне. Благодаря ей все запахи и жир не оседают на кухонной мебели. Но, стоит помнить, что очень важно правильно ухаживать з ней, чтобы она не забилась и была как новая, даже спустя год.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как правильно ухаживать за вытяжкой и, чем ее мыть и чистить, чтобы не повредить.

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Перед тем, как мыть вытяжку, ее нужно частично разобрать. Первым делом – ее нужно отключить от сети, далее снять нижнюю панель, за которой находится жировой фильтр – это съемная металлическая сетка.

Далее нужно хорошо помыть поочередно:

нижню панель

жировой фильтр

внутреннюю поверхность

наружнюю поверхность

панель управления

Чем мыть детали и вытяжку

1. Хозяйственное мыло

Для того, чтобы хорошо отмыть жир из жирового фильтра, вам достаточно будет хозяйственным мылом намылить щетку и хорошо помыть. Еще его можно мыть в посудомоечной машине.

2. Сода

Содой можно очень хорошо отчистить решетку вытяжки из нержавеющей стали при средней загрязненности. Вам достаточно будет налить воду в большую 10 л кастрюлю, добавить 1/2 стакана соды и довести воду до кипения. После прямом в кастрюлю опустить решетку и кипятить еще 30 минут. После нужно хорошо помыть ее проточной водой использую жесткую неметаллическую щетку.

3. Уксус

Он очень хорошо растворит жир, который въелся. Вам нужно будет просто протереть уксусом решетку, переложить ее в пакет и оставить на 15 минут, после промойте водой.

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