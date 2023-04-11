Чем покрасить яйца для пасхального стола: 7 натуральных и безопасных красителей
Совсем скоро в Украине светлый и один из самых главных праздников в году – Пасха, который будут праздновать 16 апреля. Самыми главными символами праздника является пасхальная выпечка и яйца. Готовить паски можно из теста и из творога, а красить яйца лучше всего безопасными натуральным красителями, это может быть луковая шелуха, куркума, сок моркови и свеклы.
Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, какими натуральными красителями лучше всего красить яйца.
Топ 7 безопасных домашних красителей
1. Куркума и имбирь
Достаточно всего лишь при варке яиц добавить в воду 2 ст. л. куркумы и тертый имбирь. Вы получите очень красивый и яркий цвет. И главное, что куркума является не только безопасной, но и очень полезной специей.
2. Молотый кофе
Доведите воду с яйцами до кипения и всыпьте заварной кофе. Варите около 2-5 минут. Достаньте и дайте высохнуть.
3. Петрушка и шпинат
Они очень хорошо покрасят яйца в яркий зеленый цвет. Все что нужно сделать – добавить измельченную зелень в воду, где варятся яйца. Для более яркого цвета можно оставить яйца в воде с зеленью на 15-20 минут.
4. Сок свеклы
Натрите свеклу на терке, сцедите сок. Яйца отварите и после выложите их в посуду с соком свеклы, оставьте на 30-50 минут. Если хотите получить более темный бордовый оттенок, оставьте на ночь.
5. Сок моркови или тыквы
Выдавите сок из моркови или тыквы. Яйца сварите и опустите в сок и оставьте на 1 час. Вы получите очень красивый оттенок.
6. Луковая шелуха
Порежьте луковую шелуху или пробейте в блендере, воду доведите до кипения, всыпьте шелуху и опустите яйца, варите 7 минут. После оставьте яйца еще в этой воде, чтобы они хорошо покрасились.
7. Красная капуста
Вам понадобится 1 кочан капусты, 2 ст. л. столового уксуса, 1 ст. л. соли и несколько капель растительного масла. Яйца отварите. Капусту переложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте уксус, соль, перемешайте и доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варим 30 минут. Готовый отвар процедите через марлю и в готовую смесь переложите вареные яйца. Оставьте на 2-6 часов. Через 2 часа яйца будут лишь бледно-голубыми, а через 4-6 часов приобретут глубокий синий цвет.
Важно помнить, что перед тем, как варит яйца, их нужно обязательно помыть раствором из соды!
Фус отметила, что яичная скорлупа имеет пористую структуру и красители могут добраться до белка, поэтому нужно правильно расчитывать время при покраске яиц!
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как красиво покрасить яйца смесью из уксуса, луковой шелухи и каркаде.