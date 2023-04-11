Чем покрасить яйца для пасхального стола: 7 натуральных и безопасных красителей

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
3 минуты
498
Чем покрасить яйца для пасхального стола

Совсем скоро в Украине светлый и один из самых главных праздников в году – Пасха, который будут праздновать 16 апреля. Самыми главными символами праздника является пасхальная выпечка и яйца. Готовить паски можно из теста и из творога, а красить яйца лучше всего безопасными натуральным красителями, это может быть луковая шелуха, куркума, сок моркови  и свеклы. 

Пасхальные яйца

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, какими натуральными красителями лучше всего красить яйца

Чем покрасить яйца
Видео дня

Топ 7 безопасных домашних красителей 

1. Куркума и имбирь 

Достаточно всего лишь при варке яиц добавить в воду 2 ст. л. куркумы и тертый имбирь. Вы получите очень красивый и яркий цвет. И главное, что куркума является не только безопасной, но и очень полезной специей. 

Как покрасить яйца куркумой

2. Молотый кофе

Доведите воду с яйцами до кипения и всыпьте заварной кофе. Варите около 2-5 минут. Достаньте и дайте высохнуть.

Как при помощи кофе покрасить пасхальные яйца

3. Петрушка и шпинат 

Они очень хорошо покрасят яйца в яркий зеленый цвет. Все что нужно сделать – добавить измельченную зелень в воду, где варятся яйца. Для более яркого цвета можно оставить яйца в воде с зеленью на 15-20 минут. 

Как покрасить яйца петрушкой и шпинатом

4. Сок свеклы 

Натрите свеклу на терке, сцедите сок. Яйца отварите и после выложите их в посуду с соком свеклы, оставьте на 30-50 минут. Если хотите получить более темный бордовый оттенок, оставьте на ночь. 

Пасхальные яйца покрашенные соком свеклы

5. Сок моркови или тыквы 

Выдавите сок из моркови или тыквы. Яйца сварите и опустите в сок и оставьте на 1 час. Вы получите очень красивый оттенок. 

Как покрасить яйца соком

6. Луковая шелуха 

Порежьте луковую шелуху или пробейте в блендере, воду доведите до кипения, всыпьте шелуху и опустите яйца, варите 7 минут. После оставьте яйца еще в этой воде, чтобы они хорошо покрасились. 

Красивые окрашенные яйца луковой шелухой

7. Красная капуста 

Вам понадобится 1 кочан капусты, 2 ст. л. столового уксуса, 1 ст. л. соли и несколько капель растительного масла. Яйца отварите. Капусту переложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте уксус, соль, перемешайте и доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варим 30 минут. Готовый отвар процедите через марлю и в готовую смесь переложите вареные яйца. Оставьте на 2-6 часов. Через 2 часа яйца будут лишь бледно-голубыми, а через 4-6 часов приобретут глубокий синий цвет. 

Как покрасить яйца красной капустой

Важно помнить, что перед тем, как варит яйца, их нужно обязательно помыть раствором из соды! 

Фус отметила, что яичная скорлупа имеет пористую структуру и красители могут добраться до белка, поэтому нужно правильно расчитывать время при покраске яиц! 

Крашенные яйца

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как красиво покрасить яйца смесью из уксуса, луковой шелухи и каркаде. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты