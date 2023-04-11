Чем покрасить яйца для пасхального стола

Совсем скоро в Украине светлый и один из самых главных праздников в году – Пасха, который будут праздновать 16 апреля. Самыми главными символами праздника является пасхальная выпечка и яйца. Готовить паски можно из теста и из творога, а красить яйца лучше всего безопасными натуральным красителями, это может быть луковая шелуха, куркума, сок моркови и свеклы.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, какими натуральными красителями лучше всего красить яйца.

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Топ 7 безопасных домашних красителей

1. Куркума и имбирь

Достаточно всего лишь при варке яиц добавить в воду 2 ст. л. куркумы и тертый имбирь. Вы получите очень красивый и яркий цвет. И главное, что куркума является не только безопасной, но и очень полезной специей.

2. Молотый кофе

Доведите воду с яйцами до кипения и всыпьте заварной кофе. Варите около 2-5 минут. Достаньте и дайте высохнуть.

3. Петрушка и шпинат

Они очень хорошо покрасят яйца в яркий зеленый цвет. Все что нужно сделать – добавить измельченную зелень в воду, где варятся яйца. Для более яркого цвета можно оставить яйца в воде с зеленью на 15-20 минут.

4. Сок свеклы

Натрите свеклу на терке, сцедите сок. Яйца отварите и после выложите их в посуду с соком свеклы, оставьте на 30-50 минут. Если хотите получить более темный бордовый оттенок, оставьте на ночь.

5. Сок моркови или тыквы

Выдавите сок из моркови или тыквы. Яйца сварите и опустите в сок и оставьте на 1 час. Вы получите очень красивый оттенок.

6. Луковая шелуха

Порежьте луковую шелуху или пробейте в блендере, воду доведите до кипения, всыпьте шелуху и опустите яйца, варите 7 минут. После оставьте яйца еще в этой воде, чтобы они хорошо покрасились.

7. Красная капуста

Вам понадобится 1 кочан капусты, 2 ст. л. столового уксуса, 1 ст. л. соли и несколько капель растительного масла. Яйца отварите. Капусту переложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте уксус, соль, перемешайте и доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варим 30 минут. Готовый отвар процедите через марлю и в готовую смесь переложите вареные яйца. Оставьте на 2-6 часов. Через 2 часа яйца будут лишь бледно-голубыми, а через 4-6 часов приобретут глубокий синий цвет.

Важно помнить, что перед тем, как варит яйца, их нужно обязательно помыть раствором из соды!

Фус отметила, что яичная скорлупа имеет пористую структуру и красители могут добраться до белка, поэтому нужно правильно расчитывать время при покраске яиц!

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как красиво покрасить яйца смесью из уксуса, луковой шелухи и каркаде.