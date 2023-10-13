Тыква – это одна из самых популярных осенних овощей. Из нее готовят множество разнообразных блюд: суп, кашу, добавляют в салаты, выпечку и десерты, делают конфеты и даже желе.

Диетолог Наталья Самойленко (samoylenko_diet) на своей странице в Instagram рассказала о полезных свойствах тыквы.

Прежде всего, по словам диетолога, тыква – это ягода, а не овощ, как многие привыкли думать. Продукт обязательно должен присутствовать в рационе, поскольку содержит в себе баато важных витаминов. В частности:

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Витамин А – тыква является одним из самых известных источников бета-каротина – мощного антиоксиданта, который организм превращает в витамин А. Бета-каротин отлично помогает бороться с процессами старения и снимать воспаление. Благодаря этому ваша кожа и тело будет иметь естественный здоровый вид.

Витамин С – известно, что в одной чашке тыквы содержится почти 20% рекомендованной суточной нормы витамина С. Это, в свою очередь, поможет быстрее выздороветь при простуде.

Витамин Е – также тыква богата витамином Е, железом и фолиевой кислотой. Все эти вещества способствуют улучшению иммунной функции и ускоряют заживление ран.

Калий – это вещество очень важно для снижения артериального давления.

Аминокислоты – стоит отметить, что очень полезными считаются семена тыквы. Оно содержит триптофан, помогающий производить серотонин. Кроме хорошего настроения и радости, он является важным компонентом, способствующим крепкому и полезному сну.

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