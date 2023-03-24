Если у вас не оказалось в нужный момент моющего средства для мытья посуды, это совершенно не проблема, ведь даже пищевая сода может отмыть самый въевшийся жир. А лимонная кислота может отлично отмыть бокалы и чайники.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, чем можно заменить моющее средство для мыть посуды.

Видео дня

Уксус и горячая вода

Это очень эффективное средство для мытья посуды, вам нужно будет смешать 1 л воды с 1-2 ч. л. уксуса. Этим средством можно отмыть даже въевшийся жир на сковородке.

Лимонная кислота

Она поможет идеально избавиться от накипи, вам достаточно будет всыпьте в чайник 2 ст. л. кислоты, налить воду и включить чайник, довести до кипения. После хорошо помыть несколько раз. Кислотой можно мыть и посуду, бокалы, она придаст им блеска.

Хозяйственное мыло

Достаточно растворить мыло в воде или намылить им губку – средство не только очищает посуду от остатков пищи, но и дезинфицирует ее.

Пищевая сода

Она очень хорошо отмоет все виде загрязнения посуды и рабочих поверхностей на кухне. Еще ее можно использовать для устранения неприятного запаха из холодильника.

Также на OBOZREVATEL сообщилось, какие формы и из какого материала нельзя ставить в духовку и, как это влияет на приготовленную в них еду.