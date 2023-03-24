Чем помыть посуду без моющего средства: самое эффективные и безопасные средства

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
87
Чем отмыть посуду

Если у вас не оказалось в нужный момент моющего средства для мытья посуды, это совершенно не проблема, ведь даже пищевая сода может отмыть самый въевшийся жир. А лимонная кислота может отлично отмыть бокалы и чайники. 

Как правильно мыть сковороды и кастрюли

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, чем можно заменить моющее средство для мыть посуды. 

Чем отмыть посуду
Видео дня

Уксус и горячая вода 

Это очень эффективное средство для мытья посуды, вам нужно будет смешать 1 л воды с 1-2 ч. л. уксуса. Этим средством можно отмыть даже въевшийся жир на сковородке. 

Как отмыть посуду без моющего

Лимонная кислота

Она поможет идеально избавиться от накипи, вам  достаточно будет всыпьте в чайник 2 ст. л. кислоты, налить воду и включить чайник, довести до кипения. После хорошо помыть несколько раз. Кислотой можно мыть и посуду, бокалы, она придаст им блеска. 

Лимонная кислота

Хозяйственное мыло 

Достаточно растворить мыло в воде или намылить им губку – средство не только очищает посуду от остатков пищи, но и дезинфицирует ее.

Чистая посуда

Пищевая сода 

Пищевая сода 

Она очень хорошо отмоет все виде загрязнения посуды и рабочих поверхностей на кухне. Еще ее можно использовать для устранения неприятного запаха из холодильника.

Чем отмыть посуду без моющего

Также на OBOZREVATEL сообщилось, какие формы и из какого материала нельзя ставить в духовку и, как это влияет на приготовленную в них еду. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты