Омлет – это одно из самых простых и бюджетных блюд. Но и испортить его достаточно легко. Очень ласто яичная масса опадает и выходит жесткой. Чтобы такого не произошло – обязательно воспользуйтесь одним простым лайфхаком.

Секретами приготовления пышного омлета поделилась фудблогер Юлия Сенич (yuliia.senych) на своей странице в Instagram. Взбивать яичную массу лучше не вилкой не венчиком, а именно блендером. Благодаря такой технологии омлет получится очень пышным и высоким, а комочков в нем не будет.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт

мука – 1 ст.л. с горкой

соль/перец – по вкусу

молоко ~ 50 мл (5 ст.л.)

майонез – 1 ч.л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешать.

2. Взбить блендером в течение 30 секунд.

3. Разогреть сковороду, смазанную растительным маслом.

4. Вылить яичную массу.

5. Жарить на среднем огне под крышкой.

6. Крышку не открывать.

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