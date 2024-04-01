Чем взбивать яйца для омлета, чтобы он был пышным: делимся действенным лайфхаком
Омлет – это одно из самых простых и бюджетных блюд. Но и испортить его достаточно легко. Очень ласто яичная масса опадает и выходит жесткой. Чтобы такого не произошло – обязательно воспользуйтесь одним простым лайфхаком.
Секретами приготовления пышного омлета поделилась фудблогер Юлия Сенич (yuliia.senych) на своей странице в Instagram. Взбивать яичную массу лучше не вилкой не венчиком, а именно блендером. Благодаря такой технологии омлет получится очень пышным и высоким, а комочков в нем не будет.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- мука – 1 ст.л. с горкой
- соль/перец – по вкусу
- молоко ~ 50 мл (5 ст.л.)
- майонез – 1 ч.л.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешать.
2. Взбить блендером в течение 30 секунд.
3. Разогреть сковороду, смазанную растительным маслом.
4. Вылить яичную массу.
5. Жарить на среднем огне под крышкой.
6. Крышку не открывать.
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