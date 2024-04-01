Чем взбивать яйца для омлета, чтобы он был пышным: делимся действенным лайфхаком

Екатерина Ягович
Лайфхаки
1 минута
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Чем взбивать яйца для омлета, чтобы он был пышным: делимся действенным лайфхаком

Омлет – это одно из самых простых и бюджетных блюд. Но и испортить его достаточно легко. Очень ласто яичная масса опадает и выходит жесткой. Чтобы такого не произошло – обязательно воспользуйтесь одним простым лайфхаком.

Секретами приготовления пышного омлета поделилась фудблогер Юлия Сенич (yuliia.senych) на своей странице в Instagram. Взбивать яичную массу лучше не вилкой не венчиком, а именно блендером. Благодаря такой технологии омлет получится очень пышным и высоким, а комочков в нем не будет.

Чем взбивать яйца для омлета, чтобы он был пышным: делимся действенным лайфхаком
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • мука – 1 ст.л. с горкой
  • соль/перец – по вкусу
  • молоко ~ 50 мл (5 ст.л.)
  • майонез – 1 ч.л.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Чем взбивать яйца для омлета, чтобы он был пышным: делимся действенным лайфхаком

1. Все ингредиенты смешать.

Чем взбивать яйца для омлета, чтобы он был пышным: делимся действенным лайфхаком

2. Взбить блендером в течение 30 секунд.

3. Разогреть сковороду, смазанную растительным маслом.

Чем взбивать яйца для омлета, чтобы он был пышным: делимся действенным лайфхаком

4. Вылить яичную массу.

5. Жарить на среднем огне под крышкой.

Чем взбивать яйца для омлета, чтобы он был пышным: делимся действенным лайфхаком

6. Крышку не открывать.

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