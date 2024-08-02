Когда дело доходит до приготовления торта, в голове сразу возникает мысль о большой сумме денежных средств, которую придется потратить на покупку ингредиентов. Однако большинство из них можно заменить на более дешевые без потери качества самого десерта.

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Чем заменить дорогие ингредиенты в тортах, The Sun рассказала Нима Этемади, совладелица Cake Life Bake Shop, которая готовит торты для всех важных событий певицы Бейонсе.

Этемади утверждает, что такие ингредиенты как алкоголь, орехи и шоколад мгновенно увеличивают стоимость торта. Конечно же, они придают особый вкус десерту, однако, их с легкостью можно заменить другими.

А в таком случае вкус торта будет изменен, но от этого он станет не менее вкусным. Вышеуказанные ингредиенты кондитер рекомендует заменить специями, эспрессо, карамель, малину, цитрусовые и их цедру.

Используя вышеуказанные ингредиенты вы будете поражены результатом. Вкус торта раскроется с другой стороны. Благодаря этой простой замене можно открывать новые виды выпечки, основанные на старых, с использованием более дорогих ингредиентов.

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