Кофе – это популярный напиток, без которого большинство людей не представляют своей жизни. Впрочем, по словам многих специалистов, это не самый лучший вариант, с которого можно начать свой день, а вместо желаемой бодрости вы можете получить расстройства и нарушения функций в организме. .

В одном из блогов о нутрициологии и правильном питании ( nutrinatik_ua ) в Instagram рассказали, чем заменить кофе и поделились тремя альтернативными вариантами.

Какао

Несмотря на то, что в какао бобах также кофеин, его количество меньше в 10 раз по сравнению с кофе и составляет всего 10-15 мг на одну чашку (200 мл), в то время как в кофе содержится аж 100-200 мг. Речь идет именно о натуральном какао без сахара и молока жирностью 15%.

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Цикорий

Прекрасно бодрящий напиток, но совсем не содержащий кофеина. Цикорий богат витаминами группы В, С, содержит калий, магний и кальций. Лучше выбирать в жидком концентрированном варианте и употреблять не более 300 мл в сутки.

Матча

Такой напиток бодрит сильнее кофе, но не дает эффекта истощения, который можно получить от кофеина. Напиток для концентрации, поэтому его не рекомендуют употреблять после обеда. Следует отметить, что матч содержит много хлорофилла и антиоксидантов.

Кроме этого, во многих магазинах здорового питания есть много вариантов злакового кофе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что можно добавить кофе, чтобы он не был горьким и кислым.