Мука является незаменимым продуктом для приготовления выпечки, вареников, а также вкусных десертов. Муку добавляют при приготовлении котлет, кляра для отбивных, оладий. Но стоит отметить, что пшеничную муку можно заменить в блюдах, например овсяной.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, чем заменить пшеничную муку в выпечке.

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Топ-3 альтернативы:

кокосовая

миндальная

овсяная

Для соленых изделий лучше всего использовать овсяную и чечевичную муку.

Кокосовая и миндальная отлично подойдут для приготовления тортов.

Овсяная – идеальный вариант для приготовления оладий.

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