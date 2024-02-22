Чем заменить пшеничную муку в выпечке: топ-3 полезных альтернативы

Ирина Мельниченко
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Пышный пирог с абрикосами без муки

Мука является незаменимым продуктом для приготовления выпечки, вареников, а также вкусных десертов. Муку добавляют при приготовлении котлет, кляра для отбивных, оладий. Но стоит отметить, что пшеничную муку можно заменить в блюдах, например овсяной.

Овсяная мука для приготовления десертов

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, чем заменить пшеничную муку в выпечке.

Блинчики без муки
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Топ-3 альтернативы:

  • кокосовая
  • миндальная
  • овсяная

Для соленых изделий лучше всего использовать овсяную и чечевичную муку.

Творожная запеканка с овсяной мукой

Кокосовая и миндальная отлично подойдут для приготовления тортов.

Кокосовый торт

Овсяная – идеальный вариант для приготовления оладий.

Оладьи из овсяной муки

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