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Чем заменить пшеничную муку в выпечке: топ-3 полезных альтернативы
Мука является незаменимым продуктом для приготовления выпечки, вареников, а также вкусных десертов. Муку добавляют при приготовлении котлет, кляра для отбивных, оладий. Но стоит отметить, что пшеничную муку можно заменить в блюдах, например овсяной.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, чем заменить пшеничную муку в выпечке.
Топ-3 альтернативы:
- кокосовая
- миндальная
- овсяная
Для соленых изделий лучше всего использовать овсяную и чечевичную муку.
Кокосовая и миндальная отлично подойдут для приготовления тортов.
Овсяная – идеальный вариант для приготовления оладий.
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