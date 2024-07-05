Как правило, при приготовлении варенья количество использованного сахара примерно равно количеству сырья, из которого оно изготавливается. Однако есть и другие натуральные заменители, которые могут стать прекрасной альтернативой.

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Чем можно заменить сахар во время приготовления варенья разбирался FoodOboz.ua. Благодаря им консервация не испортится достаточно долго.

Лимонная кислота или пептин

Использование лимонной кислоты или пептина позволяет снизить количество сахара более чем вдвое. Таким образом, на 1 кг ягод или фруктов можно будет использовать всего 300 гр сахара.

Агар-Агар

Использование только 1 чайной ложки сахара позволяет добавлять только 500 гр сахара вместо 1 кг в расчете на 1 кг фруктов или ягод.

Ягодное пюре

Если вы любите варить компот и добавлять в него большое количество сахара, советуем задуматься над использованием ягодного пюре. Его легко заморозить на порционные куски, а, достав из холодильника, использовать для приготовления разнообразных блюд. Также его можно разводить водой до состояния компота.

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