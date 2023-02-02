Чем заменить уксус в консервации

Как известно, в процессе маринования огурцов или помидоров важным компонентом является уксус, который придает плодам нужной текстуры. Но это вовсе не означает, что уксусная кислота полезная. К счастью, существует альтернатива.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, чем можно заменить уксус в консервации.

Лимонная кислота

Это самая простая альтернатива уксусу, но очень важно соблюдать пропорции и правильно развести кислоту с водой, чтобы не получить слишком концентрированный или наоборот слабый раствор.

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1 ст. л. лимонной кислоты + 2 ст. л. воды – уксусная эссенция 70%.

1 ч. л. лимонной кислоты + 14 ст. л. воды – уксус 9%.

Лимон

Их можно использовать вместо уксуса. Если вы консервируете огурцы, то на 3-литровую банку нужно примерно 6 тонких колец лимона.

Красная смородина

Несмотря на то, что это неожиданная, но очень действенная альтернатива. Не забудьте сорвать свежие ягодки или приобрести на рынке, как только начнется сезон. На 3-литровую банку огурцов нужно два стакана красной смородины с веточками.

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