Наверное, не существует человека, который откажется утром от ароматной чашки кофе. Однако, далеко не каждому нравится характерная горчинка напитка, поэтому, с целью ее приглушить часто добавляют сахар. Для ищущих полезную альтернативу есть идея.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, что добавить в кофе вместо сахара.

Специи

Несмотря на то, что специи сложно назвать полноценным заменителем сахара, но чашка кофе станет гораздо ароматнее и действительно будет иметь приятный сладкий привкус. К примеру, идеально дополняют напиток корица и мускатный орех.

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Патока

Немногие знают, но патока достаточно полезный продукт. Да, он обладает необычным вкусом и ароматом, но в сочетании с кофе сделает свое дело.

Стевия

Многим известен этот заменитель сахара, особенно людям, которве следят за весом и здоровьем. Это действительно качественная замена продукта, помогающая удерживать показатели сахара в норме.

Тостинный сахар

В этом случае сам факт наличия сахара никуда не исчезает. Впрочем, тростниковый по сравнению с классическим белым не так вредит организму. Так что его можно смело использовать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что нельзя добавлять в кофе, чтобы он не стал вредным.