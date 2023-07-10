Черника: в чем польза ягоды и кому ее есть нельзя
Черника – это яркая летняя ягодка, обладающая отличным вкусом. Ее можно добавлять в выпечку, готовить десерты, консервировать на зиму в виде варенья. Однако специалисты рекомендуют есть чернику в свежем виде, ведь так она включает в себя большое количество полезных свойств.
Нутрициолог с ником ksyushatrova_ на своей странице в Instagram рассказала о полезных свойствах черники и кому ее нельзя есть.
Полезные свойства черники
1. Во-первых, черника включает в себя дубильные вещества и антицианидины, которые оказывают противовоспалительное, жаропонижающее, даже анестезирующее действие.
2. В состав ягодки входят особые вещества, которые способны контролировать уровень сахара и даже снижать его, поэтому ее можно есть при инсулинорезистентности.
3. Из-за высокого содержания антиоксидантов черника способна уменьшать окислительный стресс на весь организм.
4. Черника обладает антибактериальным и антимикробным свойствами.
5. Ягодки улучшают метаболизм печени при высокожировой диете и помогают бороться с ожирением.
Противопоказания
По словам специалиста, практически не существует противопоказаний к потреблению черники. Ведь более 900 результатов исследований указывают на полезные свойства ягоды. Поэтому есть ее могут все и даже в обязательном порядке.
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