Черника: в чем польза ягоды и кому ее есть нельзя

Черника – это яркая летняя ягодка, обладающая отличным вкусом. Ее можно добавлять в выпечку, готовить десерты, консервировать на зиму в виде варенья. Однако специалисты рекомендуют есть чернику в свежем виде, ведь так она включает в себя большое количество полезных свойств.

Нутрициолог с ником ksyushatrova_ на своей странице в Instagram рассказала о полезных свойствах черники и кому ее нельзя есть.

Полезные свойства черники

1. Во-первых, черника включает в себя дубильные вещества и антицианидины, которые оказывают противовоспалительное, жаропонижающее, даже анестезирующее действие.

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2. В состав ягодки входят особые вещества, которые способны контролировать уровень сахара и даже снижать его, поэтому ее можно есть при инсулинорезистентности.

3. Из-за высокого содержания антиоксидантов черника способна уменьшать окислительный стресс на весь организм.

4. Черника обладает антибактериальным и антимикробным свойствами.

5. Ягодки улучшают метаболизм печени при высокожировой диете и помогают бороться с ожирением.

Противопоказания

По словам специалиста, практически не существует противопоказаний к потреблению черники. Ведь более 900 результатов исследований указывают на полезные свойства ягоды. Поэтому есть ее могут все и даже в обязательном порядке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить варенье из черники "Пятиминутка".