Чистый четверг: что можно и что нельзя есть в этот день

Эрика Ильина
Лайфхаки
1 минута
96
Чистый четверг: что можно и что нельзя есть в этот день

Чистый четверг символизирует четвертый день Страстной недели или Страстной Седмицы. В этот день принято наводить порядок в доме и душе. Также в Чистый четверг действует большое количество запретов, включая запреты на еду.

О том, что нужно и чего не стоит есть в Чистый четверг, разбирался Realist.online.

Чистый четверг: что можно и что нельзя есть в этот день

Что не стоит употреблять в пищу в Чистый четверг

Нужно помнить, до Великого поста до сих пор продолжается, поэтому не следует употреблять следующие продукты:

Видео дня
  • Яйца
  • Мясо
  • Молочные продукты
  • Кисломолочные продукты
  • Чай
  • Компот
  • Кисель

Что можно есть в Чистый четверг

Чистый четверг: что можно и что нельзя есть в этот день

Согласно церковному уставу, в этот день нужно употреблять сырую пищу. Также разрешен постный хлеб, фрукты, сырые овощи, мед, орехи и даже немного вина.

Чистый четверг: что можно и что нельзя есть в этот день

Разрешено употребление небольшой порции горячей пищи с добавлением капли масла. Также в этот день принято готовить черную соль – символ защиты дома от сглаза и плохих людей.

Чистый четверг: что можно и что нельзя есть в этот день

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты