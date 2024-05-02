Чистый четверг: что можно и что нельзя есть в этот день

Чистый четверг символизирует четвертый день Страстной недели или Страстной Седмицы. В этот день принято наводить порядок в доме и душе. Также в Чистый четверг действует большое количество запретов, включая запреты на еду.

О том, что нужно и чего не стоит есть в Чистый четверг, разбирался Realist.online.

Что не стоит употреблять в пищу в Чистый четверг

Нужно помнить, до Великого поста до сих пор продолжается, поэтому не следует употреблять следующие продукты:

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Яйца

Мясо

Молочные продукты

Кисломолочные продукты

Чай

Компот

Кисель

Что можно есть в Чистый четверг

Согласно церковному уставу, в этот день нужно употреблять сырую пищу. Также разрешен постный хлеб, фрукты, сырые овощи, мед, орехи и даже немного вина.

Разрешено употребление небольшой порции горячей пищи с добавлением капли масла. Также в этот день принято готовить черную соль – символ защиты дома от сглаза и плохих людей.

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