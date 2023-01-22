Даже самый дешевый кофе можно приготовить очень вкусно. Достаточно добавить в любимый напиток некоторые банальные ингредиенты, которые точно найдутся на кухне. Причем подойдут они как для растворимого, так и для заварного кофе.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие продукты можно добавить в кофе, чтобы он был вкусным и не горчил.

Цедра лимона и апельсина

Оказывается, апельсин или лимон можно добавлять не только в чай. Цитрусовые – это отличное дополнение и к кофе. Достаточно натереть цедру на мелкой терке и сварить вместе с кофе в турке – напиток будет имет потрясающий вкус и аромат.

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Мускатный орех

Всего одна щепотка мускатного ореха способна сделать кофейный напиток ароматным, пряным и согревающим. По желанию можно добавить совсем немного молока для того, чтобы смягчить интенсивный вкус.

Соль

Такой неожиданный ингредиент часто добавляют в кофе для того, чтобы избавиться от лишней горечи и кислинки. Здесь важно не переусердствовать и не насыпать слишком много соли – она не должна ощущаться в кофе, только нейтрализовать вкус.

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