Омлет является одним из популярнейших видов завтраков в мире. Его подают с разнообразными мясными добавками, овощами или как самостоятельное блюдо.

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Поэтому очень важно уметь правильно приготовить омлет. Он будет иметь непревзойденный вкус и очень хороший вид. Какой секретный ингредиент добавить к омлету, чтобы он получился идеально, узнавал Express.

Как ни странно, но этим секретным ингредиентом, доводящим любой омлет до идеального состояния, оказался майонез. Сначала нужно разбить яйца в глубокую емкость и приправить их с перцем. Затем выливаем смесь на сковороду с растопленным сливочным маслом и добавляем ложу майонеза. Начинаем активно перемешивать на придавать омлету нужную форму.

Также можно добавлять майонез непосредственно в емкость с яйцами еще до приготовления на сковороде. После этого хорошо взбить смесь и начать обжаривание. В результате вы получите невероятно нежный, воздушный и вкусный омлет. Всего один ингредиент полностью изменит ваше впечатление об этом блюде и заставит вас его полюбить.

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