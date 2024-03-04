Гороховый суп – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить с мясом, копченостями, но можно и без. Стоит отметить, что горох – не только бюджетный, но и полезный, а суп из гороха является настоящим источником минеральных веществ (калия, магния, фосфора, йода и железа), витаминов (В, А, С, Е, РР) и растительного белка, нужного для мышечной ткани.

Редакция FoodOboz советами, как правильно подготовить горох для супа и, что нужно обязательно добавить.

Как правильно варить горох

Прежде всего переберите гороховую крупу. Уберите весь мусор, а также темные горошинки, ведь они могут испортить вкус и цвет блюда. Стоит отметить, что горох обязательно нужно мыть несколько раз до прозрачной воды.

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На сколько нужно замачивать горох

Горох обязательно нужно замочить в холодной воде на 5 часов, а лучше на ночь. Это значительно сократит время варки супа и каши.

Что добавить, чтобы горох разваривался

Если вы хотите сократить время варки гороха, и нет времени долго замачивать горох, кулинары советуют добавить соду, это ускорит процесс, это и есть главная хитрость!

Идеальные пропорции

Кулинары советуют добавить в воду 1 ч. л. соды и замочить крупу на 30-90 минут. Перед варкой обязательно промойте горох.

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