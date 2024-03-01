Что добавить в свеклу, чтобы она не горчила и была сладкой при приготовлении: понадобится один ингредиент

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Что добавить в свеклу, чтобы она не горчила и была сладкой при приготовлении: понадобится один ингредиент

Свекла является одним из самых полезных сезонных овощей, которую можно есть в сыром, вареном и запеченном виде. Из нее можно готовить вкусные салаты, соусы.

Что приготовить из свеклы

Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, как правильно готовить свеклу, чтобы она не горчила в блюдах.

Что сделать, чтобы свекла не горчила
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Что добавить в кастрюлю, чтобы свекла не была горькой 

Кулинары советуют добавить в воду небольшую щепотку морской или гималайской розовой соли. Именно она может идеально сбалансировать и улучшить вкус свекольного сока, одновременно уменьшая металлические или горькие привкусы.

Какую соль добавить при варке свеклы

Стоит отметить, что соль помогает также нейтрализовать нитраты, которые вызывают горечь. Добавьте в воду всего 1/8–1/4 чайной ложки на 1 л воды.

Соль для приготовления свеклы

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