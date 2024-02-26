Что добавить в тесто для бисквитного рулета, чтобы он не потрескался: один простой компонент
Если нужно быстро приготовить что-нибудь к чаю – бисквитный рулет будет идеальным вариантом. Тесто быстро выпекается, оно отлично сочетается с любой начинкой. Но во время сворачивания готовый бисквит может трескаться. Чтобы этого не произошло – добавьте в тесто один простой ингредиент.
Идеей приготовления идеального бисквитного рулета поделилась фудблогер Елена Корниенко (olena_kor) в Instagram. Чтобы бисквитный корж для рулета с начинкой получился гибким и эластичным, просто добавьте в тесто немного молока.
Ингредиенты для бисквита:
- 4 куриных яйца
- 120 г пшеничной муки
- 80 г сахара
- щепотка соли
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 80 мл молока
- 40 г растительного масла
Ингредиенты для крема:
- 150 мл сливок 33%
- 150 г крем-сыра (классического)
- 70 г сахарной пудры
Способ приготовления бисквита:
1. Сахар, яйцо и щепотку соли взбить до светлой, пышной массы.
2. В полученную массу добавить муку, смешанную с разрыхлителем.
3. Затем добавить растительное масло, молоко комнатной температуры и замесить лопаткой.
4. Тесто распределить тонким слоем на пергаментной бумаге и отправить выпекаться в разогретую духовку до температуры 180° минут на 10-15 минут. Печь на режиме верх-низ.
5. Бисквитный корж охладить.
6. Для крема взбить сливки, добавить творог и сахарную пудру.
7. Добавить порезанную малину (любую другую ягоду).
8. На охлажденный бисквит намазать крем (на ту сторону, которая была на пергаменте), положить ягоды, закрутить в рулет.
9. Зафиксировать рулет пищевой пленкой или пакетом.
10. Положить в холодильник на ночь, чтобы пропитался.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: