Если нужно быстро приготовить что-нибудь к чаю – бисквитный рулет будет идеальным вариантом. Тесто быстро выпекается, оно отлично сочетается с любой начинкой. Но во время сворачивания готовый бисквит может трескаться. Чтобы этого не произошло – добавьте в тесто один простой ингредиент.

Идеей приготовления идеального бисквитного рулета поделилась фудблогер Елена Корниенко (olena_kor) в Instagram. Чтобы бисквитный корж для рулета с начинкой получился гибким и эластичным, просто добавьте в тесто немного молока.

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Ингредиенты для бисквита:

4 куриных яйца

120 г пшеничной муки

80 г сахара

щепотка соли

2 ч.л. разрыхлителя

80 мл молока

40 г растительного масла

Ингредиенты для крема:

150 мл сливок 33%

150 г крем-сыра (классического)

70 г сахарной пудры

Способ приготовления бисквита:

1. Сахар, яйцо и щепотку соли взбить до светлой, пышной массы.

2. В полученную массу добавить муку, смешанную с разрыхлителем.

3. Затем добавить растительное масло, молоко комнатной температуры и замесить лопаткой.

4. Тесто распределить тонким слоем на пергаментной бумаге и отправить выпекаться в разогретую духовку до температуры 180° минут на 10-15 минут. Печь на режиме верх-низ.

5. Бисквитный корж охладить.

6. Для крема взбить сливки, добавить творог и сахарную пудру.

7. Добавить порезанную малину (любую другую ягоду).

8. На охлажденный бисквит намазать крем (на ту сторону, которая была на пергаменте), положить ягоды, закрутить в рулет.

9. Зафиксировать рулет пищевой пленкой или пакетом.

10. Положить в холодильник на ночь, чтобы пропитался.

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