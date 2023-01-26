Одно из лучших блюд из картофеля – деруны, которые можно готовить по-разному, с начинкой или соусом. Идеальные деруны: мягкие, пышные и не темнеют. И для того чтобы они такими получились, нужно знать, что добавить в тесто.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, что можно добавить в тесто для дерунов, чтобы они получились пышными.

Мука или крахмал

Это значит, что после того, как вы натерли картофель, его следует хорошо посолить и оставить в таком виде на несколько минут. После – слейте жидкость, которую выделит овощ, и добавьте несколько ложек муки или крахмала.

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Яйца

Опытные хозяйки говорят, что в тесто для дерунов желательно добавлять не одно, а два яйца. Они делают тесто жидким и поэтому можно снова слить лишнюю образующуюся жидкость и повторить процедуру с мукой или крахмалом.

Секреты приготовления

Для того чтобы деруны не темнели, обязательно добавьте в тесто натертую луковицу.

Если деруны получились резиновыми – вы добавили слишком много муки, если деруны слишком тонкие – в тесте было много лишней жидкости.

Если вы хотите приготовить деруны без яиц, то следует добавить в тесто чуть больше муки. Ориентировочные пропорции: 4 ст. л. муки на 800 г картофеля.

Для того чтобы деруны не разваливались, можно периодически сливать образующуюся жидкость.

Чтобы деруны не горели и не были сырыми внутри, их следует жарить на слабом огне под крышкой.

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