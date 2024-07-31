Что может испортить домашний томатный сок: не допускайте ошибки во время приготовления

Екатерина Ягович
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Что может испортить домашний томатный сок: не допускайте ошибки во время приготовления

Томатный сок – это отличная заготовка на зиму. Такую консервацию можно использовать не только в качестве напитка, но и в качестве основы для различных соусов и супов. Но очень часто выходит, что сок не получается удачным, начинает быстро скисать и теряет насыщенный вкус.

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Редакция FoodOboz расскажет об ошибках, по которым не приходит приготовить томатный сок. На эти нюансы следует обратить внимание.

Что может испортить домашний томатный сок: не допускайте ошибки во время приготовления

Очень важно выбрать правильные помидоры

Конкретно качество плодов в большей степени влияет на качество сока. Для приготовления нельзя использовать помидоры с повреждениями, гнили и несвежие. Также они должны быть полностью спелыми.

Что может испортить домашний томатный сок: не допускайте ошибки во время приготовления

Поэтому если вы используете их не домашние плоды, по возможности, нужно разрезать один помидор и смотреть на качество.

Следует обратить внимание также и на то, чтобы в плодах не было много влаги. Чрезмерное количество жидкости сделает сок очень водянистым.

Что может испортить домашний томатный сок: не допускайте ошибки во время приготовления

Тенология приготовления сока

1. Если вы избрали качественные плоды, их нужно хорошо промыть и просушить.

2. После этого помидоры нужно пропустить через сокочавилку или мясорубку.

3. Проварить примерно 20 минут, не собирая сверху пену.

Что может испортить домашний томатный сок: не допускайте ошибки во время приготовления

4. Разлить в чистые и сухие банки.

5. Стерилизовать 20 минут.

Что может испортить домашний томатный сок: не допускайте ошибки во время приготовления

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