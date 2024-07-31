Что может испортить домашний томатный сок: не допускайте ошибки во время приготовления
Томатный сок – это отличная заготовка на зиму. Такую консервацию можно использовать не только в качестве напитка, но и в качестве основы для различных соусов и супов. Но очень часто выходит, что сок не получается удачным, начинает быстро скисать и теряет насыщенный вкус.
Редакция FoodOboz расскажет об ошибках, по которым не приходит приготовить томатный сок. На эти нюансы следует обратить внимание.
Очень важно выбрать правильные помидоры
Конкретно качество плодов в большей степени влияет на качество сока. Для приготовления нельзя использовать помидоры с повреждениями, гнили и несвежие. Также они должны быть полностью спелыми.
Поэтому если вы используете их не домашние плоды, по возможности, нужно разрезать один помидор и смотреть на качество.
Следует обратить внимание также и на то, чтобы в плодах не было много влаги. Чрезмерное количество жидкости сделает сок очень водянистым.
Тенология приготовления сока
1. Если вы избрали качественные плоды, их нужно хорошо промыть и просушить.
2. После этого помидоры нужно пропустить через сокочавилку или мясорубку.
3. Проварить примерно 20 минут, не собирая сверху пену.
4. Разлить в чистые и сухие банки.
5. Стерилизовать 20 минут.
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