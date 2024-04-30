Казалось бы, окрошку совершенно невозможно испортить. Залить измельченные овощи заправкой – это проще простого. Но все же, есть два нюанса, которые особенно влияют на вкус блюда.

Редакция FoodOboz расскажет, на что следует обратить особое внимание во время приготовления окрошки. Речь идет о добавлении овощей.

Очищенные огурцы

Многие хозяйки очищают огурцы перед тем, как нарезать их на крошку. Либо просто так привыкли, либо убеждены, что на поверхности скапливаются нитраты. Но снимать шкурку не стоит. Именно она придает пикантности окрошке и не дает огурцам размякнуть. Без кожуры кусочки просто превратятся в однородную массу, и вкус не будет ощущаться.

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Не каждая редиска подходит для блюда

Готовить окрошку без редиса не стоит. Но только в том случае, если овощ действительно свежий и сочный. Если редис очень жесткий или острый – для блюда он не подходит. Продукт просто перебьет вкус остальных компонентов. Как вариант, можно добавить редис отдельно, перед самой подачей.

На чем можно приготовить вкусную окрошку?

на кефире

айране

сметане

квасе

курином бульоне

сыворотке

Каждый вариант по-особому вкусный. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений

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