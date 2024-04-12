Что может испортить винегрет: никогда не готовьте столь популярный салат

Екатерина Ягович
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Что может испортить винегрет: никогда не готовьте столь популярный салат

Винегрет – это очень универсальный салат, который станет отличным дополнением к праздничному столу, а также его можно есть даже в пост. Блюдо достаточно сытное и может заменить многокомпонентный и сбалансированный прием пищи. Но винегрет очень легко испортить, если допускать следующие ошибки.

Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя готовить винегрет. Обратите особое внимание на следующие аспекты.

Что может испортить винегрет: никогда не готовьте столь популярный салат

Не варите овощи

Даже опытные хозяйки часто отваривают овощи на винегрет. Но гораздо лучше будет запечь продукты. Так салат будет более сочным и ароматным. Не забудьте завернуть овощи перед запеканием в фольгу.

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Что может испортить винегрет: никогда не готовьте столь популярный салат

Не берите консервированные огурцы

Специально для винегрета следует сделать заготовку соленых огурцов. Консервированные овощи лучше подойдут для оливье – они имеют легкий сладковатый вкус. Что касается винегрета, то ему нужна пикантность и кислинка.

Что может испортить винегрет: никогда не готовьте столь популярный салат

Не кладите обычный лук

Обычный белый лук в винегрете можно давать неприятную горчинку. Поэтому для такого салата лучше выбирать сладкие сорта. Как вариант, можно использовать фиолетовую.

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Не используйте нерафинированное масло

В винегрете и так разнообразна гамма вкусов. Поэтому отягощать блюдо дополнительными резкими ароматами не стоит. Выбирайте самое рафинированное масло.

Что может испортить винегрет: никогда не готовьте столь популярный салат

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