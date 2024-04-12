Винегрет – это очень универсальный салат, который станет отличным дополнением к праздничному столу, а также его можно есть даже в пост. Блюдо достаточно сытное и может заменить многокомпонентный и сбалансированный прием пищи. Но винегрет очень легко испортить, если допускать следующие ошибки.

Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя готовить винегрет. Обратите особое внимание на следующие аспекты.

Не варите овощи

Даже опытные хозяйки часто отваривают овощи на винегрет. Но гораздо лучше будет запечь продукты. Так салат будет более сочным и ароматным. Не забудьте завернуть овощи перед запеканием в фольгу.

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Не берите консервированные огурцы

Специально для винегрета следует сделать заготовку соленых огурцов. Консервированные овощи лучше подойдут для оливье – они имеют легкий сладковатый вкус. Что касается винегрета, то ему нужна пикантность и кислинка.

Не кладите обычный лук

Обычный белый лук в винегрете можно давать неприятную горчинку. Поэтому для такого салата лучше выбирать сладкие сорта. Как вариант, можно использовать фиолетовую.

Не используйте нерафинированное масло

В винегрете и так разнообразна гамма вкусов. Поэтому отягощать блюдо дополнительными резкими ароматами не стоит. Выбирайте самое рафинированное масло.

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