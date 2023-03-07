Многие хозяйки считают, что в домашней консервации погибает подавляющая часть полезных веществ. Но это миф и волноваться нужно совсем не об этом. Многое зависит от того, что именно и какие ингредиенты вы добавляете в заготовки.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, что может сделать домашнюю консервацию опасной для здоровья.

Использование аспирина

Такой ингредиент часто добавляют в соле заготовки, чтобы предотвратить бродение. Но лучше совсем воздержаться от этого. Аспирин может вызвать аллергию и он особенно опасен для тех, кто страдает астмой, синуситом и крапивницей.

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Приготовление варенья с косточками

Если вы готовите косточковое варенье, то помните о том, что в ядрах многих косточковых культур (в том числе вишни и персика) содержится опасное вещество амигдалин. Она, попадая в организм, превращается в ядовитую кислоту. В то же время свежие и недавно законсервированные ягоды с косточками содержат небольшое количество такого соединения. Но чем дольше сохраняется заготовка, тем она становится опаснее.

Использование уксуса и соли

Любые соления с использованием уксуса и соли, особенно это касается маринадов, могут быть опасны для людей с болезнями почек и желудочно-кишечного тракта. Совершенно отказываться от заготовок не стоит, но ограничить все же придется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие помидоры нельзя консервировать.