Лето – это время, когда хозяйки занимаются консервированием разнообразных фруктов и овощей, чтобы потом в холодное время года насладиться их необычным, но таким замечательным вкусом. Для того, чтобы консервация получилась максимально удачной, следует использовать самые спелые продукты, которые приобрели пик своего вкуса.

Видео дня

Специально для этого существует календарь консервации, благодаря которому можно также ориентироваться, какой продукт и когда будет самым дешевым на рынке. Что можно консервировать в июле, разбирался FoodOboz.ua.

В июле хозяйки приступают к консервации разнообразных овощей и фруктов. Кроме этого, к ним добавляется много ягод:

Вишня и черешня – самые популярные продукты для консервации в июле. Из них можно изготовить варенье, компоты, а также различные настойки и наливки.

Абрикосы приобретают свой наибольший вкус. Из них получаются вкуснейшие варенья и компоты. А еще, конечно же, очень популярен абрикосовый джем.

Ежевика, смородина и аргус – ягоды, на которые следует обратить внимание в июле. Из них производят очень много интересных заготовок.

Многие хозяйки начинают закрывать кабачки еще в июне. В июле этот процесс продолжается, но к нему также прибавляются кабачки. Из них можно сделать вкусную икру или закуску.

Начинают созревать ранние сорта капусты, которые просто идеально подходят для закваски.

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов: