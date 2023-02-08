Что нельзя делать во время консервации: топ-5 ошибок, которые ее испортят
Готовя консервацию, каждая хозяйка хочет, чтобы заготовки хранились дольше и не теряли свои вкусовые качества. К сожалению, так не всегда бывает и во время приготовления многие совершают ошибки, даже не догадываясь об этом.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие 5 ошибок могут испортить домашнюю консервацию.
Неправильная стерилизация
Это касается не только банок, но и крышек. Пропускать этот шаг категорически запрещено, ведь он помогает избавиться от всех микробов, делает ваши заготовки качественными и безопасными.
Неплотно закрытая тара
После того, как вы закатали банку крышкой, обязательно нужно проверить, не протекает ли тара и не попадает ли в нее воздух. Для этого следует перевернуть банку вверх дном и проверить на герметичность.
Не полностью заполнена тара
Подразумевается, что заполнять банку овощами или фруктами нужно полностью. То же самое касается и рассола – его следует наливать до краев банки. Иначе, даже минимальное количество воздуха в банке повлечет за собой "взрыв".
Пренебрежение рецептом
В процессе консервации следует действовать четко по рецепту и следовать всем указаниям.
Неправильное хранение
После того как заготовки полностью остыли, их нужно переставить в прохладное место, где температура не будет превышать 12 градусов тепла. Иначе – заготовки будут "взрываться".
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