Готовя консервацию, каждая хозяйка хочет, чтобы заготовки хранились дольше и не теряли свои вкусовые качества. К сожалению, так не всегда бывает и во время приготовления многие совершают ошибки, даже не догадываясь об этом.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие 5 ошибок могут испортить домашнюю консервацию.

Неправильная стерилизация

Это касается не только банок, но и крышек. Пропускать этот шаг категорически запрещено, ведь он помогает избавиться от всех микробов, делает ваши заготовки качественными и безопасными.

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Неплотно закрытая тара

После того, как вы закатали банку крышкой, обязательно нужно проверить, не протекает ли тара и не попадает ли в нее воздух. Для этого следует перевернуть банку вверх дном и проверить на герметичность.

Не полностью заполнена тара

Подразумевается, что заполнять банку овощами или фруктами нужно полностью. То же самое касается и рассола – его следует наливать до краев банки. Иначе, даже минимальное количество воздуха в банке повлечет за собой "взрыв".

Пренебрежение рецептом

В процессе консервации следует действовать четко по рецепту и следовать всем указаниям.

Неправильное хранение

После того как заготовки полностью остыли, их нужно переставить в прохладное место, где температура не будет превышать 12 градусов тепла. Иначе – заготовки будут "взрываться".

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