Овсянка – это самая популярная каша, которую часто едят на завтрак. Ее готовят в соленом и сладком виде, дополняя ягодами, фруктами, сухофруктами, подсластителями. Однако существуют те ингредиенты, которые лучше не сочетать с кашей.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие ингредиенты лучше никогда не добавлять в овсянку, чтобы не навредить здоровью.

Сахар

По словам специалистов, сахар – это самый плохой ингредиент для овсянки, не содержащий никакой пользы и питательных веществ. Особенно это касается тех людей, которые пытаются похудеть или соблюдают здоровое питание. Кроме того, такое сочетание негативно влияет на работу кишечника, желудка, увеличивает уровень глюкозы в крови и вес тела.

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Шоколад\сироп\сухофрукты

Все вышеперечисленные ингредиенты – тоже не лучший вариант. Ведь они также содержат в себе большое количество сахара. Заменить их можно ягодами или фруктами, семенами, орехами и ореховым маслом. Эти варианты обеспечат организм достаточным количеством питательных веществ и помогут дольше оставаться сытыми.

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