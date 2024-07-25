Антипригарная сковорода является постоянным помощником на кухне. В такой посуде можно готовить много разнообразных блюд, которые будут иметь удачный вид и вкус за минимальное количество времени. Но есть и такие продукты, которые не подходят для антипригарного покрытия.

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Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием. Посуда может просто испортиться.

Не жарьте на сковороде с антипригарным покрытием очень жирные блюда

Если вы решили пожарить на сковороде с антипригарным покрытием сало, бекон или колбаски – это не слишком удачная идея. Избыточный жир может повредить покрытие. Все потому, что для жарки этих продуктов нужна очень высокая температура, которая негативно влияет на сковороду.

Не жарьте на антипригарной сковороде кислые блюда и продукты

Кислота также оказывает негативное влияние на антипригарное покрытие. Материал может начать разрушаться. В результате, и посуда будет испорчена, и еда будет иметь очень неприятный привкус или даже станет вредной. Поэтому для разных соусов на основе томатов или лимонного сока используйте другие сковородки.

Также антипригарное покрытие могут повредить острые предметы.

Для перемешивания блюд на сковороде с антипригарным покрытием используйте только силиконовые или деревянные лопатки. Металлические вилки, ножи или ложки очень царапают материал сковородки. Со временем вы заметите, как покрытие начнет отслаиваться.

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